Con marcha y tendedero en Xalapa exigen castigos más severos por maltrato animal

Para exigir un alto al maltrato animal, este sábado, rescatistas y, animalistas hicieron un tendedero para mostrar casos de agresión; después salieron a marchar del Teatro del Estado hacia la Plaza Lerdo con lo que pidieron que haya sanciones más severas para quien los lastima.

Dijeron que es necesario que se apliquen penas más duras y haya celeridad en las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Maltrato Animal (Fedayca) pues hay casos que se han denunciado desde hace siete años y no hay avances.

Rescatistas y animalistas hicieron un tendedero para mostrar casos de agresión; después salieron a marchar del Teatro del Estado hacia la Plaza Lerdo / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“Luces sí, pirotecnia no", "Espectáculo cruel, no lo vayas a ver", "Animal aguanta, el pueblo se levanta", "Animal escucha, el pueblo está en la lucha", "Derechos para los animales", gritaron una y otra vez.

La activista Azul Fernández del Albergue Ada Azul dijo que las denuncias que se presentan ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Maltrato Animal (Fedayca) no prosperan aun cuando hay casos desde hace siete años.

Uno de estos, narró, es del perrito pitbull André que fue quemado con aceite y a raíz de lo cual quedó ciego por lo que la denuncia fue presentada hace siete años y siguen esperando que se castigue al responsable.

“Tengo dos denuncias presentadas en Fedayca y tienen siete años, uno por un perrito pitbull André que quemaron con aceite, desafortunadamente quedó ciego, gracias a Dios hubo quien lo adoptara y hasta el día de hoy no ha avanzado la denuncia”.

A este se suma el de un gato llamado Tomás al que hace una semana le rompieron el cráneo con un bate y a pesar de ello el agresor no fue detenido también en Xalapa.

Por su parte la activista Goretti Ruiz señaló que el mayor problema es que la gente sabe quiénes son, pero no denuncian porque tienen miedo a represalias.

“Mientras exista este miedo el maltrato animal no va a terminar. Mientras existan las leyes y no se apliquen, el maltrato animal no se va a terminar, queremos sanciones justas, de cárcel y económicas para que haya menos maltrato animal”.

Insistió en que si bien hay leyes que protegen a los animales, no están siendo aplicadas por lo que es necesario que haya sanciones firmes.

Y es que agregó que en la Fiscalía no hay peritos suficientes para atender este caso y cuando finalmente se presenta la denuncia no se toma en serio la labor.

“Vas a la Fiscalía y no hay peritos, porque ‘salieron a comer’, no hay quien atienda el caso porque ‘es un simple animal’, se pierden las pruebas. Animales que son violados, animales que están amarrados en una azotea y todos lo ven y solo le dicen al dueño lo cuide. Yo lo que quiero es que se lo quiten, no que vayan y le digan oye por favor cuida a tu animal y al animal le va peor, lo maltratan, le pegan o lo desaparecen”.

Ante esto, demandaron a las autoridades que se apliquen penas severas a quienes incurran en maltrato, y que estas incluyan la cárcel, pero también sanciones económicas.

“Cuando denunciamos un caso de maltrato animal no va más allá, ahí queda porque no se cumplen las leyes (…) que las leyes sean aplicadas, sanciones justas, de cárcel, económicas para que exista menos maltrato animal”, dijo.