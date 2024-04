¿Presentarás examen de admisión en la UV? Psiquiatra da tips para tener éxito

Para tener un buen rendimiento en el examen de admisión de la Universidad Veracruzana (UV), o cualquier otra prueba, no basta con fortalecer conocimientos, es fundamental cuidar la salud emocional y mental, indica el psiquiatra y maestro en Salud Pública, Jorge Sánchez Mejorada Fernández.

“En esta etapa tan crucial para quienes van a presentar examen hay que estar en las mejores condiciones posibles, tanto en lo emocional como en lo mental y físico, y sí hay medidas para lograr un equilibrio”, expresa en entrevista el coordinador del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios de la UV.

Explica que esta etapa es considerada como un evento estresante, al implicar poner a disposición los conocimientos individuales para jugarse la entrada a la universidad, un hecho importante para la vida y para el que es importante tomar en cuenta algunas sugerencias.

Local ¿Ya te registraste? Ingreso a la UV finaliza hoy; hay 4 nuevas alternativas

Tips para tener éxito

La primera es no guardar los sentimientos y emociones, sino compartirlos con personas de confianza. Quien tenga cierto estrés o ansiedad, o se sienta solo o agotado, es importante lo exteriorice.

Crear y mantener una rutina saludable de alimentación y de sueño también es descrita por el médico como fundamentales. “Apostar por un programa cotidiano que permita el estudio, la preparación, pero también nutrirse y descansar”.

Un punto más a tomar en cuenta es evitar el uso excesivo de alcohol y drogas al representar un distractor que además afecta la memoria y otras funciones intelectuales, con impacto en las emociones.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Para tener un buen rendimiento en el examen de admisión de la UV, o cualquier otra prueba, no basta con fortalecer conocimientos | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“El exceso de alcohol puede causar depresión, ansiedad, y quitará energía que se necesita destinar al bienestar personal y la preparación del examen como tal”.

Hacer ejercicio es otra de las recomendaciones del especialista en salud mental. Puede ser algún deporte organizado o una caminata. “Tener tiempo para la recreación saludable y la convivencia impacta positivamente”.

La primera recomendación es no guardar los sentimientos y emociones, sino compartirlos con personas de confianza | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Jorge Sánchez Mejorada enfatiza que en cualquier circunstancia se debe destinar espacio para la recreación y hacer un programa diario establecido de acuerdo con los compromisos individuales

“Determinar a qué hora van a estudiar, o si lo van a hacer en grupo. Anotar a qué hora van a descansar, a qué hora tomarán sus alimentos, a qué hora van a convivir con la familia y amigos y llevarlo a cabo”.

Centrarse en el propósito personal de presentar el examen con la apuesta de ser incluidos es algo a recalcar, pues habrá momentos en los cuales puedan flaquear, sentir flojera, o sentir desánimo, o dudar de si vale o no la pena.

Puedes volver a leer: ¿Interesado en la UV? Ya está lista la convocatoria de ingreso 2024

“Pienso que vale mucho la pena cumplir los objetivos y muchas veces para enfrentar estas situaciones temporales de falta de compromiso es necesario recordar y decir ‘esa es mi meta y voy a hacer las cosas por ella’”.

Llama a recordar que un enemigo es la procrastinación, el posponer, el dejar todo al final, como esperando mágicamente que de repente den ganas de hacerlo algo.

“No hay que esperar a que nos den ganas porque eso depende de muchos factores. Hay que impulsarnos y hasta forzarnos un poquito. No hay que esperar a que llegue la motivación, hay que buscarla, y una manera es empezando aunque sea con un cierto esfuerzo”.

Hacer ejercicio es otra de las recomendaciones del especialista en salud mental / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Las técnicas de relajación y meditación son otras de las sugerencias disponibles en Internet y sin salir de casa para relajarse y evitar la angustia; se trata de descanso saludable, puntualiza.

¿Y si no hay lugar para mí?

Si después de presentar el examen los resultados no son favorables, recuerda la importancia de lidiar con la frustración: “Es cierto que se cierra una puerta, pero no es el final de la vida. Además, hay muchos jóvenes que no lo logran en el primer intento. Y se pueden buscar otro tipo de opciones”.

En situaciones difíciles, subraya la importancia del apoyo de la familia, amigos y, en un momento determinado, buscar cierto acompañamiento psicológico y emocional.

Si después de presentar el examen los resultados no son favorables, recuerda la importancia de lidiar con la frustración | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“No tener un lugar de ingreso puede ser un momento difícil, pero todos los problemas y todas las frustraciones que llegan con la vida se pueden procesar para no quedarnos atorados; alternativas siempre habrá”, asegura.