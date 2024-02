Jóvenes estudian y trabajan; afirman que empleos no son bien pagados

Jóvenes que buscan estudiar y trabajar son de los que más sufren para encontrar empleo en la ciudad.

De acuerdo con algunos estudiantes e incluso recién egresados que acudieron ayer a la Feria del Empleo que organizó la iniciativa privada en el Parque Juárez, los sueldos son muy bajos y las facilidades para quien estudia y desea tener un empleo son mínimas.

Carlos Alexander tiene 18 años y asegura que, aunque las empresas que ofrecen las vacantes son grandes, son pocas las oportunidades para los que estudian.

"Yo apenas voy a presentar examen este año si Dios quiere, voy a estudiar Administración en la UV, pero necesito trabajar para solventar mis gastos", dijo.

Local Jóvenes viven preocupados por su futuro; situación afecta la salud mental

Sin embargo, expuso que ha tenido que buscar en todas partes una oportunidad de empleo, y aunque ha encontrado algunas opciones el sueldo es muy bajo.

"Hay unos que ofrecen mil 500, mil 400 a la semana, yo por ejemplo desde los 17 años trabajé en una papelería, y ganaba más o menos, pero sí me solventaba en la preparatoria, pero por una situación familiar me tuve que salir, pero semanalmente pagan muy poco y hay que buscar la mejor opción".

Miroslava Hernández de 18 años agrega que, aunque ella tiene un empleo, estudia de tiempo completo Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, y está buscando uno que se adapte mejor a sus tiempos.

"Tenía la posibilidad de buscar uno que se adaptara a fin de semana o más en la tarde noche, pero casi no hay y sinceramente tampoco pagan muy bien, me ofrecían mil 200 o mil 400, aunque haya aumentado el salario mínimo no se nota y no refleja y también los precios suben y como estudiantes también tenemos varias necesidades".

Jóvenes que buscan estudiar y trabajar son de los que más sufren para encontrar empleo en la ciudad | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Y es que explicó que incluso las inscripciones suben y en su caso, sus padres le pidieron que les ayudara a cubrir sus gastos escolares puesto que no es la única hija.

"Me dicen ‘es que sí necesitamos que nos ayudes un poquito’ porque tengo un hermano en prepa que va a entrar a la universidad y con los exámenes de admisión es mucho gasto", agregó.

Héctor tiene 24 años y es egresado de la licenciatura en Psicología de la Universidad Veracruzana, y coincidió en que los sueldos de muchas de las empresas en la ciudad son insuficientes para los gastos mensuales.

Lamentan que las facilidades para quien estudia y desea tener un empleo son mínimas | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

"Yo estoy buscando trabajo desde enero, soy egresado y es muy complicado, me piden mucha experiencia y no la tengo, carezco de ella (...)".

Explicó que los sueldos no alcanzan y es aún más difícil si como joven buscas independizarse o intentas comprar una vivienda, "ya si tienes familia, descendencia e incluso mascotas, incrementan mucho los gastos que debes de cubrir, yo tengo tres mascotas y sí tengo que buscarle más para poder sustentarlos a ellos”.