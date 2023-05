¿Me pueden pagar por ver videos en TikTok? Es lo que sabemos

Te gusta ver videos en tus redes sociales, pero sólo haz conseguido perder el tiempo y no ves futuro en tu afición, tranquilo, la empresa llamada Ubiquitous dio un paso al frente y creó el puesto llamado TikTok Watching, que podría traducirse en que te paguen por ver videos en TikTok, si te interesa la oportunidad enseguida te vamos a presentar todos los detalles.

La empresa que se dedica al marketing de influencers llamada Ubiquitous abrió una vacante que se trata en ver videos en TikTok, entre las funciones que deberás desempeñar es ver por lo menos 10 horas diarias, videos en la red social China, ¿requisitos? ¿Sueldo? En un momento te los damos a conocer.

En una era dominada por las redes sociales, el marketing digital se ha vuelto una herramienta fundamental para armas estretegias de publicidad para las empresas, es así que para aprovechar al 100% todas las oportunidades que existes en los dispositivos electrónicos de cada usuario, se optó por creas trabajos enfocados en anlizar contenidos.

¿Qué es el marketing digital?

De acuerdo al sitio en internet rdstation el marketing digital es el conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca en internet, la diferencia con el tradicional es el uso de canales y métodos que permiten el análisis de los resultados en tiempo real, que se refiera a personas que pasan mucho tiempo en sus dispositivos móviles.

Es por ese razón que se crean oportunidades como la de analista de videos en TikTok, la meta es ver los gustos de los usuarios con la mira en crear estrategias de publicidad digital que le sirvan a las empresas, en esta caso, a una encargada de promocionar influencers, lo que se traduce en la mejor opción para dar a conocer a su clientes.

¿Dónde puedo solicitar informes del trabajo para ver videos en TikTok?

Te dejaremos la cuenta de twitter de la empresa Ubiquitous en la cual tienen los datos para comunicarse con ellos, por lo que se sabe se cuentan con tres vacantes a las que puedes aplicar y de acuerdo a la información el sueldo base si llegaras a conseguir la oportunidad, ronda en los 17 mil pesos.

Así que no dejes pasar la oportunidad de poder aplicar por el puesto para ser parte de la empresa que es de las pocas en el mundo que apuesta por crear nuevas opciones de trabajo, enfocadas a temas de interes actuales como son las redes sociales y la formar de promover o promocionar a los clientes.





Aquí te dejamos los requisitos que solicitan para el empleo TikTok Watching:

Por los menos tener 18 años de edad

Contar con un amplio conocimiento y compresión de las mecánica de funcionamiento de TikTok

Conocer los aspectos técnicos y las tendencias virales que prevalecen en la plataforma

Esos requisitos son los que piden en la empresa, ¿cumples con ellos? En caso que no, no esperas más y aplícate, recuerda que en la actualidad no sólo es perder el tiempo en redes sociales, ahora también te pueden servir para encontrar trabajo.