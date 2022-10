¡Qué horror! Captan en video enorme serpiente que cruzaba por la carretera

En la zona de La Huasteca de Tamaulipas van dos veces que habitantes graban enormes serpientes que transitan por el lugar, en esta ocasión un usuario de redes sociales se topó con este reptil en una de las carreteras, en el video muestra como el animal va cruzando el camino, algunos consideran que es una especia rara por el tamaño, otro comenta que podría tratarse de una boa.

Fue a través de la cuenta de twitter de Adrián Spinosa (@minegrarubia) que se pudo apreciar el video justo en el momento en el que la serpiente cruza la carretera estatal que dicen es la ruta que conduce al municipio de Huejutla, en el estado de Hidalgo y que forma parte de Las Huasteca.

Conforme transcurre el video, el usuario de twitter se va acercando para captar una mejor imagen del reptil, la duración es de 30 segundos y al final se puede apreciar la piel de la serpiente, aunque muchos de los comentarios aseguran que es una boa, es información no se ha aclarado, lo que es una realidad, sin duda es una especia rara.

No es la primera vez

Cabe señalar hace un par de semanas también existieron reportes de la presencia de una animal muy grande en la zona del recinto ferial de Tampico, Tamaulipas, en los terrenos de la Laguna del Carpintero, el reporte se dio a conocer el pasado 22 de septiembre, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia del lugar.

Al llegar a la zona los bomberos comenzaron con las maniobras pertinentes para atrapar al reptil de casi dos metros de largo.

En los comentarios puedes leer a muchos usuarios que piden no matar al reptil, otros que recomiendan no acercarse tanto, además puedes leer una explicación en la que relatan el ¿por qué? No está bien contar con estas especies en el país ya que afectan el equilibrio ecológico de la zona.

A muchos les ha causado temor el video, podemos comenzar por el ambienta lúgubre que se tiene como fondo, es de noche y sólo se cuenta con una luminaria en la zona, ves como la serpiente se cruza por el camino y si te das cuenta es más grande que el ancho de la carretera, sin duda eso es para tener cuidado.

El video fue subido a twitter el pasado primero de octubre y al momento cuenta con más de 600 reproducciones, en otro de los comentario se dice que dicho animal podría pertenecer al parque ecológico que tiene en la región de la Huasteca.