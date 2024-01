De Whitney Houston a Céline Dion; 3 divas de los 80's que serán homenajeadas en Xalapa

Whitney Houston, Donna Summer y Céline Dion son quizá de las artistas más reconocidas dentro de toda la industria musical, especialmente durante los años 70’s, 80’s y 90’s.

“I Wanna Dance with Somebedy (Who Loves Me)”, “Hot Stuff” y “My Heart Will Go On”, respectivamente, son de las canciones con más reproducciones de cada una de las artistas, las cuales lideran populares listas de reproducción tan solo en la plataforma de Spotify.

Si eres fanático de este inolvidable y característico género musical, en Xalapa se realizará próximamente un concierto que recordará estos y más éxitos de la mano de Amitahba, artista veracruzana que busca apoyo para representar al estado en un concurso internacional de canto.

Doble Vía Siete festivales que no puedes perderte en Xalapa este 2024

¿Cuándo se realizará el concierto-homenaje a las divas de los 80's en Xalapa?

Como te mencionamos anteriormente, el concierto será un evento con beneficio, pues Amitahba busca representar a nuestro estado en el “Concurso de Talentos So You Think You Can Rise”, por lo que el apoyo en las entradas ayudaría a confirmar su asistencia.

El “Gran Concierto Oldies 70’, 80, 90’” se realizará el próximo viernes 2 de febrero en las instalaciones del Centro Recreativo Xalapeño, ubicado sobre la calle de Xalapeños Ilustres, entre Insurgentes y José María Mata.

El concierto comenzará en punto de las 19:00 horas, además, Amitahba contará con un artista invitado, Antony Alan, quien interpreta a Elvis Presley, considerado como uno de los íconos populares y denominado cono el Rey del rock & roll, por lo que habrá un gran amplio repertorio para disfrutar de una inolvidable velada.

Si quieres asistir es importante señalar que el concierto será con cupo limitado, por lo que deberás llegar con anticipación, además, se pedirá un donativo de $100 pesos.

La artista ya se ha presentado en distintos recintos y es conocida por también interpretar a innumerables artistas. Tan solo el pasado sábado 27 de enero realizó un tributo a Selena, la reina del Tex-Mex en un conocido café de la ciudad donde se reunieron varias personas para ser testigo de su presentación.

Para obtener más informes ponen a disposición los números 22-85-27-65-20 y 22-82-87-83-81.