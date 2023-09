Amor de padre: Omar sobrevive gracias a donación de riñón

Veracruz, Ver.- Una subida de presión fue el aviso para saber que sus riñones ya no estaban funcionando adecuadamente y que se encontraba en etapa terminal, solo un trasplante podría salvarle la vida y fue su padre quien se lo donó.

Hasta hace dos años la vida de Omar Eduardo Hernández Ruiz era la de cualquier joven de 26 años; estudiaba y trabajaba, salía a divertirse con sus amigos y pasaba tiempo con su familia y su novia.

¿Cómo detectó que estaba enfermo?

Nunca presentó ningún malestar que lo pusiera en alerta de que su vida podría estar en peligro, hasta que presentó una subida de presión que lo obligó a visitar al médico.

“Yo no sabía que estaba enfermo, nunca tuve síntomas, pero un día tuve la presión un poco elevada, me mandaron a hacer estudios de laboratorio y ahí salí con urea, creatinina, ácido úrico que son temas de insuficiencia renal y fue cuando se me detectó el problema”, relata.

El diagnóstico fue insuficiencia renal crónica en etapa 5 que es también llamada etapa terminal, requería de terapia de sustitución o hemodiálisis.

“Los doctores me comentan que pudo haber sido una hipoplasia renal que es tamaño pequeño de los riñones pero no se me hizo ninguna biopsia porque ya no tenía caso, lo último que tenían que hacerme era un trasplante o terapia de sustitución”, manifiesta.

Los doctores lo orientaron que podía iniciar su proceso en una lista de espera, sin embargo son miles de personas que llevan varios meses tratando de ubicar un donador y las posibilidades de supervivencia se reducían.

Ante este desalentador panorama, su padre se ofreció a ser el donante de riñón y comenzaron el proceso previo al trasplante con una serie de estudios que implicaron muchos gastos.

“Un trasplante implica muchas cosas, yo corrí con mucha suerte porque siento que todo fue muy rápido, claro que también depende de los temas económicos porque no es lo mismo esperar una cita de laboratorio en el seguro que demoras meses a que te lo hagas particular que es más rápido, todo fue rápido porque en dos meses ya tenía todo listo”, explica.

Los estudios previos a la operación fueron de sangre, orina, de infectología, radiografías, visitas al odontólogo para evaluación, nutriólogo para llevar una dieta, todo para llegar listo a la operación.

¿Cuándo se hizo el trasplante de riñón?

La intervención de trasplante se llevó a cabo el pasado 4 de febrero en una clínica particular de la ciudad de Veracruz y tuvo una duración aproximada de seis horas y aunque se sintió un poco nervioso, no perdió la fe ni el característico sentido del humor que siempre lo ha definido para salir adelante pese a la adversidad.

“Desde que supe el diagnóstico tome todo con tranquilidad, el día de la cirugía si me entró un poco de nervios pero previo a eso, siempre me mantuve tranquilo y los doctores me dicen que eso me ayudó mucho a llegar estable a la operación porque la noticia me llegó un martes de que el sábado me internaban y como que no te da tiempo ni siquiera de tener miedo”, expresa.

La operación resultó un éxito gracias a la colaboración de todo el personal médico que lo asistió, el órgano reaccionó positivo desde el primer momento pero se mantuvo aislado por más de 40 días para evitar infecciones o bacterias que pudieran interferir en su recuperación, solo su madre podía entrar a la recamara y fue la única encargada de ayudarlo en su recuperación.

Han pasado siete meses del trasplante y Omar cumplió 28 años hace poco, ahora tiene nuevas oportunidades, gracias a su padre; ambos se van recuperando y retomando sus vidas, su papá ya regresó a trabajar y él aún con cuidados pero ya puede practicar cualquier deporte, manejar su automóvil y llevar una vida normal.

“Como todo esto es una enfermedad que después de, hay que seguir con los cuidados porque como uno está expuesto a bacterias y microbios todos los días, los que estamos trasplantados tenemos que tomar inmunosupresores que son medicamentos que nos bajan las defensas para que el riñón no se rechace por el mismo cuerpo, si hay que tener cuidado en infecciones, en no contraer bacterias o también en la comida, comer casero”, señala.

Antes de su diagnóstico Omar nunca había conocido a ninguna persona con trasplante pero ahora se encuentra en grupos donde convive con gente que está enfrentando problemas renales y que se encuentran en espera de un donador.

“Fíjate que nunca había conocido a ninguna persona trasplantada pero después de esto conozco a muchas personas con problemas renales que necesitan un trasplante, he entrado a grupos con gente que tiene la misma enfermedad y conoces acerca de su vida y los cuidados que llevan, me siento muy afortunado porque el proceso fue justo a tiempo, porque un mes y no sé qué hubiera pasado, me siento muy afortunado porque veo la situación en otros lados y es muy triste”, expone.

Este 26 de septiembre en México se celebra el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos donde se promueve la importancia de la donación de órganos que puede salvarles la vida a otras personas.