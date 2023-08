¿Has probado hot cakes en parque Juárez? Negocio tiene casi 50 años

Cuando su familia comenzó a vender hot cakes, hace 48 años, costaban 15 centavos. Hoy tras cuatro décadas de trabajo los vende en 10 pesos, explica don Mario Cantera Cruz.

Desde siempre la venta de estos productos ha sido el negocio de su familia. Primero comenzó con este giro comercial un tío, su esposa, sus suegros y finalmente tomaron el puesto él y su esposa. Más de tres décadas los vendieron en las escalinatas del Parque Juárez.

¿Cómo llegaron al parque Juárez como vendedores de hot cakes?

Por 36 años su puesto estuvo en las escaleras, pero desde hace 11 años los reubicaron en la parte superior del parque, esto porque se adecuaron a los reglamentos municipales y ahora cuentan con un local más grande, acorde al resto del comercio de ese sitio.

Negocio ha cambiado de sitio pero siempre ofreciendo buen sabor

Indica: “El nuestro es un negocio noble que nos ha dado mucho a la familia. Siempre llegan padres con sus niños porque a ellos les encantan y nos compran cada vez que caminan por aquí”.

Las ventas de hot cakes se mantienen estables durante el año, “pero claro que cuando hace frío, es decir en los meses de otoño e invierno, se elevan porque a la gente se les antojan más, pero no me puedo quejarme de que nos vaya bien”.

Comenta que en su caso, considera que no es como otros productos que tienen competencia por todos lados, son pocos los establecimientos que venden este alimento, “pero además nosotros tenemos una tradición de 48 años y casi todos en Xalapa creo que nos han comprado alguna vez. Nos reconocen por estar en el parque y la gente nos prefiere”.

Afirma que la receta de la masa con la que los prepara es la misma de siempre: harina, huevos, leche y mantequilla, además de lechera, chocolate, nutella, queso, cajeta y mermeladas, que son los sabores dulces que se le pueden poner encima, al gusto de los clientes. “No me va a creer, pero hay clientes que le ponen un poco de todo. No lo puedo creer cuando me lo piden, pero es a su gusto, hay personas muy golosas”.

Considera que los tradicionales de lechera y chocolate son los que más solicitan los niños y sus padres. Elaborar un panqueque le lleva unos cuantos minutos, al día puede elaborar decenas. En su comal puede hacer unos diez al mismo tiempo, "por lo que no se me acumulan los clientes, los preparo al momento para que estén calientes porque así los prefieren los clientes”.

Expresa que espera poder seguir atendiendo su puesto por muchos años, porque ha sido un negocio que le ha dado mucho a su familia.