Leyenda jarocha: Chente Balcázar y su Sonora Callejera

Veracruz, Ver.- Lo conocen como Chente Balcázar y su Sonora Callejera y en 40 años se ha convertido en una celebridad muy popular en la zona conurbada que transmite alegría con su música acompañada de peculiares sonidos hechos con su boca.

Vicente Balcázar Carreño es un ciudadano muy jarocho que saltó a la fama luego de su participación en un programa de la televisora local en la década de los 80s.

¿Cómo llegó Vicente Balcázar a ser conocido en la televisión?

Recuerda que fue invitado por el conductor del programa de entretenimiento y durante su participación se hizo amigo de todos los que conformaban el equipo y que ahora ya fallecieron, es el único que aún vive.

“Aquí sigo dándole, empecé en un programa que se llamaba Bazar del Hogar, don Joe de Lara me vio tocando en la calle porque es donde siempre me he movido y me dijo que me presentara en el programa al día siguiente a las 11:00 de la mañana, ahí llegue puntualito y me puse a tocar y desde entonces me presentaba alguna veces (..) ya fallecieron todos, soy el único que aún vive”, expresa.

Durante la época del fervor por el futbol con el entonces Tiburones Rojos de Veracruz, Chante Balcázar era parte del entretenimiento en los palcos donde los aficionados bailaban al ritmo de la cumbia para festejar los triunfos, y a veces también las derrotas.

Menciona que está esperando que se construya el nuevo estadio para ver si le dan chance de volver a ser parte de la animación como en aquella época.

“Si estoy esperando que haya nuevo estadio y que venga el equipo para ver si me dan chance de andar ahí, antes no me cobraban me daban mi pase y andaba ahí en los pasillos, la gente me pedía canciones y se ponían a bailar, se ponía bueno el ambiente”, comenta.

Aunque cansado por algunas enfermedades que lo achacan y la pena de perder a su “jefecita” como él dice, Chente ha seguido con su música en las calles, caminando a hombros con su tumbadora y el wiro y los peculiares sonidos con los que acompaña su música y que son hechos con su boca.

¿Por qué zonas camina Chente Balcázar?

A veces camina por la zona de mercados, otras por el zócalo, a las afueras del estadio Beto Ávila, por la central camionera y hasta Boca del Río, llevando su música.

“Ando por todos lados, aunque la verdad estos días me he sentido mal, desde la operación que me hicieron ya no quede bien y hace poco murió mi jefecita eso me tiene muy triste, porque ella estaba en México y no puedo andar de aquí para allá, voy al día”, menciona.

Hace cuatro años, en el 2019 don Chente Balcázar fue “dado por muerto” por las redes sociales cuando se difundió que el músico había fallecido, sin embargo su hijo salió a desmentir el hecho asegurando que había Chente para rato.

Sin embargo su estado de salud se ha visto mermado tras una operación de hernia y malos cuidados, ya que por el trabajo no reposó el tiempo que debía y ahora se cansa mucho.