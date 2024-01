Refranes veracruzanos, ¿cuáles conoces? Te contamos los más usados

Vamos a “sacar los trapitos al sol” sobre los refranes populares que más se usan o escuchan en Veracruz. Estas frases han estado en nuestro vocabulario desde que tenemos uso de razón. Los hemos escuchado de las abuelas, nuestras mamás, tías, vecinas, y en nuestro propio hablar con amigos y personas cercanas.

Ya sea que los usemos para hacer referencia a un momento específico, para complementar una historia o hecho, para explicar algo que nos pasó o para concluir una buena conversación en compañía de nuestros amigos con “pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?”, estas frases son parte indiscutible de nuestra cultura y tradición.

¿Cuál es el origen de los refranes?

Antes de hablar sobre el origen de estas peculiares frases populares debemos mencionar que un refrán también es conocido como dichos, proverbios, sentencias, máximas o dicharachos, como se les conoce en algunas partes del mundo.

Ahora bien, el filólogo Herón Pérez Martínez los define como un extenso conjunto de pequeñas expresiones que son concisas por lo bien empleadas que están, y agudas porque encapsulan o engloban situaciones del día a día de manera precisa, mismas que andan de boca en boca y funcionan como dosis de saberes aprendidos a través del tiempo, porque bien dicen por ahí, “más sabe el diablo por viejo que por diablo”.

Siguiendo esta definición hablaremos del origen de estas famosas frases, pero es importante mencionar que no se sabe con exactitud en dónde y cuándo nacen. Pese a esto, se debe remarcar que son dichos usados en todas las culturas que existen, de una forma u otra están presentes para hacer uso de ellas. Además, se tiene conocimiento de que son tan antiguos que pudieron surgir incluso antes de la escritura, ¿lo puedes creer? Nuestros antepasados no sólo compartieron sus enseñanzas y conocimientos por medio de leyendas, mitos y tradiciones orales, sino también en refranes.

Hemos escuchado los refranes de los abuelos, nuestras mamás, tías, vecinas y entre amigos | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Cuál es la importancia de los refranes en México?

Sin estos dichos estaríamos incompletos, ya que es sabido que los mexicanos usamos frases para describir un momento, un sentimiento o emoción y muchas veces para dar enseñanzas o moralejas, para hacer sentir mejor a alguien o para terminar una buena cantidad de conversaciones y dejar clara nuestra postura.

No importa si eres joven o adulto, niño o viejo, los refranes siempre acompañan nuestras pláticas, porque son concebidos como sabiduría vulgar, es decir, conocimientos adquiridos por la experiencia y las vivencias de la vida, pero expresadas en estos dichos que pasan de generación en generación para mostrar a las generaciones nuevas de una manera “simplificada” lo que de otra manera no se dice.

Hoy en día hay un gran número de dichos que se usan en la vida cotidiana han cambiado o se han adaptado a nuestro andar, además de usarse en un lugar específico, ya sea ciudad o pueblo, los dichos serán base para la convivencia de la sociedad.

Refranes más usados en Veracruz

Al hablar de frases o dichos en el vocabulario veracruzano nos adentramos en un sinfín de combinaciones y usos. Podría ser imposible delimitar cuáles son los refranes que se usan o no en nuestro estado, pero sí podemos hablar de los más conocidos y de su significado. Así que te presentamos la lista de los refranes más usados por los veracruzanos, porque “el que madruga, Dios lo ayuda”.

“Las penas con pan son buenas”

“Panza llena, corazón contento”

“Dime con quién andas y te diré quién eres”

“El que se junta con lobos, a aullar se enseña”

“A darle que es mole de olla”

“En casa del herrero, azadón de palo”

“Entre menos burros, más olotes”

“Al perro más flaco le cae la sarna” o “Al perro más flaco le caen las pulgas”

“A buen entendedor pocas palabras”

“Es mejor pedir perdón que pedir permiso”

“Hay que ser cochino pero no trompudo”

“Limosnero y con garrote”

Un refrán muy conocido es “A darle que es mole de olla” | Foto: Archivo | Diario de Xalapa

“Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”

“Borrón y cuenta nueva”

“Las cosas en caliente”

“Lo que bien se aprende jamás se olvida”

“El que es perico donde quiera es verde”

“Candil de la calle, oscuridad de tu casa”

“No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”

“Jarrito nuevo, dónde te pongo”

“A otra cosa mariposa”

“Este arroz ya se coció”

“En el modo de montar se conoce al jinete”

“En el modo de pedir está la forma de dar”

“Ponte buzo” o “Ponte águila”

“A palabras sordas, oídos necios”

Quién no ha escuchado la típica frase de “Entre menos burros, más olotes” | Foto: Isabel Mateos | Cuartoscuro.com

“Lo que no fue en tu año no te hace daño” o “Una vez al año, no hace daño”

“Si te digo que es parda, es porque tengo los pelos en la mano”

“A ver si como roncas, duermes”

“La lengua no tiene hueso”

“Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza”

“El que nace para maceta, del corredor no pasa”

“A la mejor cocinera se le queman los frijoles”

“Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”

“A comer y a misa, una vez se avisa”

¿Te sabes el dicho de “Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”? | Foto: Pexels |

Y así podríamos enlistar muchos más, sin embargo se debe reconocer que los veracruzanos siempre añaden o agregan diversas maneras a las frases para expresarse, convivir con familia y amigos, pero en lo que jamás serán diferentes es en sus enseñanzas y conocimientos. ¿Qué refranes conoces tú y dónde los usas?