¿Le tienes fe a los productos elaborados con jengibre? ¡Cuidado! No todos son buenos

Eres de los que le tiene fe a los productos milagro, de acuerdo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alerta que no todos son benéficos para salud, además productos que incluyen jengibre o ginkgo biloba no siempre cumplen con lo que prometen.

Si tienes en tu alacena o donde guardas tus medicamentos algún producto que tenga jengibre o ginkgo biloba, deberías checar la etiqueta y ver si en realidad te conviene tenerlo o sería mejor ya desecharlo, la Cofepris alerta que los productos pueden venir en presentaciones como malteadas, tés, gotas, cápsulas, tabletas, solución o gel.

Cofepris detalló que marcas como, Chupa panza, Shupanza, Chupapanza, Me vale madre 60, Me vale madre con melatonina, Me vale madre el dolor, Me vale madre reforzado, Alexjenny me vale madre complejo B y Me vale madre reforzado con flor de magnolia, son algunos de los productos que no cumplen con los estándares de salubridad.

Dichos incumplimientos vienen detallados en la más reciente edición de Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, ahí se detalla que tipo de productos cuentan con suplementos o ingredientes que incumplen con la normatividad y legislación sanitaria.

De los productos antes mencionados la dependencia detalló que productos como Chupa panza, Shupanza y Chupapanza, son productos engaño ya que se publicitan de manera errónea y exagerada al atribuirles propiedades para reducción de peso, colesterol y triglicéridos.

¿Cómo puedo distinguir entre esos productos que tienen jengibre o ginkgo biloba?

Si compras o te regalan productos que en su etiqueta declaren que tienen ingredientes como ginkgo biloba, eucalyptus globulus (eucalipto), cúrcuma longa (cúrcuma), debes tener cuidado ya que dichos ingredientes no deben emplearse para la formulación de suplementos alimenticios.

Además, algunos emplean ingredientes como emplean zingiber officinale (extracto fluido de raíz de jengibre); aloe vera (sábila) y citrus aurantium (naranjo amargo), esos aparte de no cumplir con las medidas sanitarias contienen propiedades tóxicológicas; también se puede agregar a estos ingredientes el bamitol que es un medicamento de uso veterinario que se ocupa para tratar afecciones inflamatorias.

La sugerencia que hace la Cofepris es no comprarlo, consumirlos, regalarlos o venderlos, ya que ponen en riesgo la salud de los que consumen esos llamados productos milagro, cabe señalar que en algunas ocasiones se pueden hacer acreedores a una sanción.