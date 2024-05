Veracruz, el tercer estado con más casos de violencia vicaria y sin una ley

Veracruz es el tercer estado a nivel nacional con más casos de violencia vicaria y pese a ello no hay una ley que respalde a las mujeres que son víctimas de ello denunció la coordinadora estatal de la asociación Mamá, Hija e Hijo en Libertad en Veracruz, Montserrat Soria Zamora.

Al señalar que esa asociación está conformada por psicólogas especialistas en violencia de género que ayudan a las mamás que han vivido violencia de género y vicaria y a los niños y niñas, dijo en conferencia de prensa que este tipo de violencia es “bastante común”.

“Antes no tenía un nombre, actualmente ya se le puso el nombre de violencia vicaria pero esto ha surgido desde hace muchos años. Ahorita queremos hacerlo más visible porque hay muchos casos, Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel de la República en casos de violencia vicaria”.

En el marco del Día de la lucha en contra de la Violencia Vicaria que conmemoran este 11 de mayo, refirió que dado que esa ley no está aprobada todavía en el estado, no hay un registro oficial; sin embargo, en todas las colectivas que están en Veracruz, se suman más de 500 casos en el estado.

“Esos casos muchas veces derivan en suicidios, muchas veces derivan en ansiedad, en depresión, no solo de la mamá, sino también de los niños que en este caso son los más afectados. Esas son cifras realmente alarmantes”.

Ante la omisión de los legisladores locales dijo que es necesario hacer visible esa problemática e hizo un llamado a la sociedad para mostrar empatía.

“Justamente hoy, por eso estamos haciendo este tipo de eventos, hoy queremos hacer visible que la sociedad empatice con nosotros, que vea que hay muchos casos como estos. Y bueno, se han tomado algunas veces por algunos diputados, ya la diputada Ruth Callejas en algún momento lo tomó, pero son temas que se abandonan. Y que sí es importante que ya se aprueben, porque en otros estados se ha aprobado, y falta que en Veracruz se apruebe”.

Integrantes de esta asociación regalaron flores moradas para visibilizar este día y dijeron que son muchas mujeres las que viviendo sin poder maternar a sus hijos y que están viviendo una vida judicializada con muchísima violencia.

“Hay casos en los que se han ido registrando en nuestras colectivas y en nuestras asociaciones, pero hay casos que ya llevan 10 años, que a veces hay casos que en proceso llevan hasta 12, 13 años, ya de vida judicial. Pero estos son los casos registrados que tenemos ahorita en suma de todas las que se han ido adhiriendo a estas colectivas”.

Refirió que el Frente Nacional contra Violencia Vicaria llevan el registro de los casos por lo que se sabe que Veracruz es de los de mayor incidencia.

“Esta es una violencia de género, es una violencia en donde el papá sigue ejerciendo más violencia con el hijo hacia la mamá a través de los hijos”.

Narró que, en su caso, el 14 de mayo cumple dos años sin su hija. Señaló que aunque tiene una carpeta desde 2011 por violencia intrafamiliar, ahora él le está pidiendo una pensión por su hija.

“Mi hija vivió todo el tiempo conmigo, era mamá soltera. El papá no se acercaba mucho, no era un papá presente. Sí estuvo en algunos momentos, pero no era un papá responsable y cuando me pide llevarse a mi hija, como lo hemos platicado muchas veces, son me prestas a mi hija como si fuera un objeto. Entonces uno siempre en la mejor disposición de que convivan, pues yo cedí a esto y ya no me la volvió a regresar a la casa y de ahí siguen más violencias, quería llevarse a mi hijo, etc. (…) ahorita estamos todavía en ese proceso. Por eso es que estamos haciendo visible esto, porque es muy lento el proceso”.