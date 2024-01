¡Quieren a la Jirafa Benito! Alcalde propone llevarla a la UMA de Orizaba [Video]

Hace algunas horas en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Orizaba se presentó una encuesta en la que se le pregunta a los ciudadanos si están de acuerdo en que se inviertan recursos municipales para llevar a la Jirafa Benito a la Unidad de Manejo Ambiental que existe en Orizaba, ¿es serio o broma? Te contamos.

¿Dónde se encuentra la Jirafa Benito?

Hasta el último reporte, la Jirafa Benito se encuentra en las instalaciones de la reserva Africam Safari de Puebla, tras cerca de 30 horas de camino desde la frontera norte del país al centro de la república mexicana, de acuerdo al director de la reserva el animalito se encuentra en buena forma y ya descansa.

El recorrido de la Jirafa Benito por México, al momento, ha llegado a su fin luego de tocar base en la ciudad de Puebla, en la que tendrá un lugar adecuado para vivir, luego de que muchos activistas protestarán por las pésimas condiciones en las que vivía la jirafa cuando estaba en el Zoológico de Culiacán.

Pero ese no fue su único destino, al no contar con las condiciones adecuadas Benito tuvo que ser donado al Parque Central de Ciudad Juárez en Chihuahua, lugar donde se desataron todas las críticas que obligaron a las autoridades a encontrarle un nuevo hogar, que ahora es Africam Safari en Puebla.

Jirafa Benito se aleja del invierno en Chihuahua

Cabe mencionar que el nombre se le puso en Chihuahua, mediante una convocatoria en la que participaron las infancias y la opción más votada fue la que propuso una niña que le dio el nombre de Benito, pero muchas personas comenzaron a señalar que la jirafa no se encontraba en buenas condiciones y fue así que inició la protesta que lo sacaría de Chihuahua.

Destacan que la salida de Benito fue debido a las bajas temperaturas que se registran en Chihuahua, por lo que muchos activistas mostraron su preocupación por el estado de salud del animalito, y fue así que comenzó la campaña para encontrarle un lugar donde vivir y varios meses después el destino de Benito es Puebla.

En Orizaba proponen nuevo cambio de hogar para Benito

La sorpresa la dieron en el Ayuntamiento de Orizaba varias horas después de la llegada de la Jirafa Benito a Puebla, al postear en la cuenta de Facebook una encuesta en la que propone el alcalde Juan Manuel Diez llevarse a la jirafa a la Unidad de Manejo Ambiental que se ubica en Paseo del Río Orizaba.

Se desconoce si es una broma o en verdad están considerando cambiar ¡otra vez de casa a Benito! Aunque por los comentarios de los usuarios la propuesta no prosperaría ya que en su mayoría lo comentario son negativo, en algunos casos aseguran que está mejor en Puebla, y hasta se coló un mensaje en el que mejor piden que antes de traer otro animal, mejor cuiden a los que tienen ahí.

Al momento de escribir la nota el posteo contaba con más de 500 comentarios entre los que podemos destacar el “No por favor. Los Animales de la UMA están muy descuidados. La autoridad debería intervenir” o “¡No! Benito ya merece estar feliz y tranquilo, y eso lo va a encontrar en Africam Safari”, entre muchos mensaje más.

No sabemos si fue broma o en serio, pero ya no será necesario explicarlo ya que al momento los orizabeños no están a favor de traer a la Jirafa Benito a la ciudad ya que consideran que estará mejor en Puebla, lugar al que apenas está por cumplir un día que llegó.