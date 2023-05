Limpiaparabrisas, oficio de riesgo y mucha esperanza

Ganarse la vida no es fácil para José Canseco, quien limpia parabrisas en la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad, un oficio que adoptó al no contar con estudios que le permitan acceder a un empleo mejor.

Cada mañana llega muy temprano a esa transitada avenida a limpiar el parabrisas de los conductores que se lo permiten; la gran mayoría, explica, no le permiten realizar su trabajo, “pero es cuestión de no perder la esperanza porque hay quienes necesitan y me dan unas monedas”.

¿Cuánto gana José Canseco como limpiaparabrisas?

Su trabajo puede llevar hasta 12 horas, “hay días en que no sale ni para comer, pero en otros tengo más suerte y me gano hasta 150 pesos al día”.

Reconoce que hay mucha competencia; en esa avenida hay muchos compañeros que llegan cada mañana a ganarse el pan “y hasta nos peleamos por los clientes, pero así es la vida, a donde vaya encontrará otros que hacen lo mismo”.

Su oficio muchas veces es visto como trabajo de vagos o drogadictos, pero dice que no todos son así “en mi caso no tengo vicios, trabajo en estos porque me da para comer y llevar dinero a mi familia, es lo que se me dio y trabajo es trabajo”.

Es un trabajo complicado porque hay que estar listos cada vez que se pone la luz roja del semáforo; hay que correr y mirar al conductor para ver si quiere que se le limpie el cristal; hay que correr para limpiar en menos de 2 minutos los dos cristales e ir a que te den las monedas, parece fácil, pero no lo es así”.

Indica que están expuestos al calor, sol, lluvia o frío, Hay que resistir todo, así que no es fácil, “pero para muchos jóvenes es el oficio que nos da para comer”, concluyó.