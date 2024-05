Jóvenes dicen que serán influencers o emprendedores si no entran a la universidad

Jóvenes xalapeños aseguran prepararse en casa o con cursos para el ingreso a instituciones de educación superior y coinciden en que su sueño es ser universitarios y desarrollarse profesionalmente, sin embargo, ya no lo ven como el único camino para ganarse la vida.

¿Qué dicen los jóvenes xalapeños sobre su futuro?

Fuera de bachilleratos como Colegio Preparatorio, Oficial B, Artículo Tercero e institutos Panamericano y Martí, fueron consultados para saber cómo se encuentran a pocos días de sus exámenes de admisión. La mayoría respondió que tranquilos, pues ven otras opciones como las escuelas en línea, el emprendurismo y hasta meterse de lleno para ser “influencer”.

Karina Salazar Gutiérrez tiene 17 años y aspira a ser oftalmóloga. Manifiesta estar emocionada y considera tener los conocimientos para un buen resultado, pero también dice estar consciente de que Medicina cuenta con gran demanda.

“Espero quedar a la primera o segunda vez, si no, soy buena en redes sociales y pienso meterme a diplomados y cursos para ‘community manager’”.

Al preguntarle si estudiaría Ciencias de la Comunicación, expresa convencida que ya no es necesario pues no quiere ser periodista y actualmente ya lleva el manejo de redes del negocio de un familiar.

Uno de sus compañeros, Carlos Osorio Garrido, toma curso para el examen y cree tener buenas posibilidades de ingresar a la Normal Veracruzana. Él tiene un hermano ya egresado que no ha logrado obtener una plaza; trabaja en escuela particular con salario bajo.

Igual que Karina, Carlos tiene como segundo interés ser “social media”: “Si no es es la Normal, no presentaré otra vez. Me iré por algo más rápido, porque está difícil tener trabajo estable. De social media puedes conseguir varios clientes y te va bien”, expresa.

Jóvenes a quienes sus padres les pagan cursos en institutos particulares piensan que ante un contexto donde escasea el trabajo, ven quejas de malos salarios y hasta reducción de becas para posgrados, se ven obligados a ampliar el panorama.

Afirman creer en la importancia de la reducción de costos y el prestigio de las escuelas públicas de Xalapa, aunque también ven como buena opción el estudio en línea.

Piensan que como “plan b”, esta modalidad les permitirá estudiar y al mismo tiempo iniciar algún tipo de emprendimiento con el apoyo de familiares.

Vender galletas o comida saludable son algunas de las que nombran para empezar y luego apostar por algo más grande, una vez hayan perdido el temor a lo nuevo y a arriesgarse.

Mario Arturo Torres Espinoza comparte que si no obtiene lugar en la licenciatura en Derecho, por el momento se dedicaría de lleno al motoservicio.

Comenta que tiene dos meses como moto-repartidor y se gana en sus ratos libres al menos 250 pesos. Estima que si se dedica ya solo a esa labor, puede llegar a ganar hasta 500 o 600 pesos al día, en lo que ve qué otra cosa hacer.

¿Qué opinan los jóvenes xalapeños sobre ser influencer?

Sin importar si son hombres o mujeres, son varios los estudiantes que no descartan ser generadores de contenido y llegar a ser “influencer”. “Si otros pueden, ¿por qué yo no?”.

Quienes se preparan en cursos, en lugares como el Instituto Panamericano, Martí e IAMaseorías, comparten que siguen las indicaciones de sus profesores, y se preparan con guías y exámenes simuladores.

Aspiran a ser arquitectos, pedagogos, ingenieros, científicos o humanistas. Sin caer en pesimismo, declaran que son otros tiempos y saben que ya no todo gira en torno a una formación académica y acumular posgrados.