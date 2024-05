Hipólito Deschamps asegura que habrá una votación histórica en Veracruz

XALAPA, Ver.- El candidato a la gubernatura de Veracruz por el partido Movimiento Ciudadano, Hipólito Deschamps Espino Barros, afirmó que tienen la mayor cantidad de voto joven en el estado y que esta va a ser una votación histórica por la participación de la juventud.

En entrevista realizada en la redacción de Diario de Xalapa, el empresario de 42 años, afirmó que quiere ser gobernador porque cree que se puede lograr un cambio en un estado totalmente abandonado.

"Me ha tocado caminar por años el estado de Veracruz como ciudadano, saliendo yo de alcalde de Medellín. Me decidí, junto con mi familia, porque al final es un sacrificio que uno tiene que hacer, de recorrer desde Pánuco hasta Coatzacoalcos, irme a la sierra de Zongolica, irme a las altas montañas, irme a la zona capital, a Sotavento, y me di cuenta del abandono en el que se encuentra la gente".

Expuso que en la entidad hay cinco millones de pobres cuando la población total es de ocho millones de habitantes y, a su decir, sin ninguna acción concreta por parte del gobierno actual o los gobiernos anteriores.

"La verdad es que tuve una visión de que sí se podía hacer. Me junté con hombres y mujeres de bien, todos ciudadanos, y decidimos emprender este proyecto, que sin duda creo que es difícil, pero que se puede lograr un cambio, pero haciendo las cosas diferentes. Y yo veía que la vieja política seguía haciendo las cosas de la misma manera".

El exalcalde de Medellín señaló que en este tiempo de campaña ha observado tres situaciones específicas que no le dan las estadísticas o gurús electorales o políticos, sino que es resultado del diagnóstico que ha rescatado de la gente y que son las crisis de salud, de seguridad y la económica.

"La económica para mí es el origen de todas las demás crisis. ¿Por qué? Porque vemos, insisto, a cinco millones de pobres en Veracruz de ocho millones de habitantes; esto ya de crisis económica se convierte realmente en una crisis humanitaria".

¿Por qué propuso el Plan 500 Hipólito Deschamps?

Remarcó que lo que los veracruzanos están pidiendo es economía pues quieren que haya riqueza en el estado de Veracruz y que es por lo que propone el Plan 500, que tiene varias acciones para ir sacando de la pobreza a esos 5 millones de veracruzanos y la primera acción es que el dinero que está regresando el actual gobernador, que el año pasado fueron 4 mil 500 millones de pesos, se les regrese pero a los veracruzanos de bien.

"Veracruzanos que trabajan, veracruzanos productivos. Vamos a entregar el primer año a 500 mil veracruzanos y veracruzanas para que inviertan en sus negocios 50 mil pesos, un crédito a la palabra, pagadero a tres años. Que ellos vayan abonando poco a poco, sin intereses, porque no los queremos ahorcar. Cuando terminen de pagar, vamos a volverles a prestar para que vuelvan a reinvertir en su negocio, si es que ellos así lo desean. Si no, se va a apoyar a otra persona".

Otro tema importante, dijo, es el de la inversión extranjera pues en Veracruz se puede invertir, cosa que, dijo, los gobiernos pasados no han hecho siendo que esto genera derrama económica.

"Eso genera que haya salarios dignos, o por lo menos mejor pagados. Eso genera que la gente también, los empresarios veracruzanos, puedan servir como proveedores de estas grandes empresas que se instalen en el norte, en el centro, en el sur, en las distintas áreas del estado de Veracruz. Veracruz lo tiene todo. Veracruz tiene tres puertos, de los más importantes, por cierto, del país. Veracruz tiene agua".

Con esto, señaló, también se atiende el desabasto del agua pues refirió que el problema ha sido que primero se atienden otros estados y el gobernador actual se comporta como un empleado del presidente de la República.

"Si nosotros tenemos un gobernador que defienda a los veracruzanos y ponga a los veracruzanos primero, no tendría los problemas del agua que tiene hoy Xalapa. Entonces, sí es muy importante que reactivemos primero la economía para que nosotros podamos resolver las demás problemáticas".

¿Qué dijo sobre la inseguridad Hipólito Deschamps?

En el tema de inseguridad refirió que cuando le pregunta a la gente qué harían ellos si tienen un hijo de cuatro años y le dice papá, mamá, me duele la pancita hace dos días qué haría para darle de comer, la respuesta que le dan todos los veracruzanos es "lo que tenga que hacer".

Por ello, dijo que la respuesta “lo que tenga que hacer” incluye delinquir y que esa es la realidad de Veracruz, por lo que se tiene que conocer la historia para no repetirla.

Por ello dijo que se requieren salarios dignos y resolver la crisis económica, pues de lo contrario por muchas patrullas y policías bien capacitados y decentes que se tengan en Veracruz si hay 5 millones de pobres va a seguir habiendo inseguridad porque la gente no tiene para salir adelante ni oportunidad de empleo.

"De manera puntual, aparte de que lo tenemos que hacer de manera paralela, yo veo a un estado que no tiene un presupuesto responsable en el tema de seguridad. Veo a policías que no están capacitados, no invierten en ellos. Veo a policías con malos sueldos, policías que no tienen seguro de vida, que no tienen seguro de incapacidad".

¿Cómo apoyará Hipólito Deschamps a los alcaldes y policías de Veracruz?

Por ello, señaló que lo que propone es apoyar a los alcaldes para que tengan policías municipales y haya un presupuesto para ellos, también que los policías del estado estén bien pagados, equipados, capacitados y que tengan todos los instrumentos para que puedan trabajar.

Sobre el problema de vialidad, añadió que hacen falta expertos que intercedan con el gobierno del estado para que se puedan generar las condiciones de vialidad y también mejorar las calles. "Eso también les toca mucho a los alcaldes. A un gobernador le toca más el tema, por ejemplo, de las carreteras, que están en una terrible condición, las estatales. Más del 80 por ciento necesitan una manita de gato".

¿Qué opina Hipólito Deschamps de las campañas en Veracruz?

El candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano agregó que las campañas no están a la altura y que tienen toda la razón los veracruzanos que señalan que estas se han distinguido por las denostaciones.

"Yo veo a mis contrincantes, lo vimos en mi primer debate, ya es una batalla campal personal, se meten hasta con sus familias, que a mí se me hace algo de muy bajo nivel. Creo que debe haber críticas porque tiene que haber contraste, pero que sea en el tema profesional y público. Nunca se debe meter con la familia, más que la familia esté involucrada en el presupuesto estatal porque ahí ya tiene que haber escrutinio público, pero si ya son en temas personales creo que es una bajeza".

Incluso en el primer debate realizado entre la candidata y los candidatos dijo que fue “puro insulto entre ellos” en lo que él se distinguió, porque planteó la mayor cantidad de propuestas.

¿Cómo se logrará que los jóvenes salgan a votar según Hipólito Deschamps?

Para lograr que los jóvenes veracruzanos salgan a las urnas este 2 de junio y que sigan confiando en la democracia, dijo, es necesario que haya alegría y propuestas, y remarcó que en ese sentido Movimiento Ciudadano es un experto en mover a este sector de la población.

"Nosotros tenemos la mayor cantidad de voto joven. Estamos tratando de promover entre los jóvenes que vayan y voten porque no cuenta nada más que ellos estén con nosotros o con otro partido, pero realmente convencerlos. Yo tengo mucho tiempo en política y sí veo un ánimo muy especial y muy particular en los jóvenes ahorita. Me ha tocado ver a muchos jóvenes de 18, 19, 20 años que es la primera vez que van a votar y tienen hartas ganas de votar".

Y es que agregó que es el segundo segmento con más votos, pero también es de los que menos votan, por lo que consideró que esta va a ser una votación histórica en el tema de los jóvenes gracias a Movimiento Ciudadano.

¿Qué opina Hipólito Deschamps de la deuda que tiene Veracruz?

Respecto a la deuda de Veracruz y la que dejará este gobierno morenista, señaló que es necesario sanear las cuentas y generar una estrategia financiera importante.

Sin embargo, criticó que cada vez que entra un gobernador dice que la saneará, pero vuelven a endeudar al estado de nuevo y le ponen otro nombre a la deuda.

"Eso no lo voy a hacer yo; como ejemplo también fue la alcaldía. Siempre que sale un alcalde, va creciendo el sindicato del municipio para pagar favores políticos. Yo no dejé un solo sindicalizado nuevo. Hay que empezar a tener responsabilidad, yo creo, de las acciones que uno hace".

Cuestionado sobre que Veracruz espera una tercera alerta por violencia de género por desaparición y las propuestas para resolver la violencia de género, los feminicidios, la falta de acceso a la salud reproductiva y sexual y las desapariciones, consideró que se debe resolver en primer momento el tema de la inseguridad.

"Yo no soy de los que cree que uno puede separar una cosa de otra. No puede haber un estado en el cual vayan desapareciendo los feminicidios si hay homicidios, o si hay extorsiones, o si hay asaltos, o si hay inseguridad en general. O sea, tenemos que ir reduciendo la inseguridad en general y de manera paralela van a ir disminuyendo y obviamente generar la cultura de la igualdad y equidad entre el hombre y la mujer".

Y es que dijo que si bien ha habido un avance importante, no ha sido gracias ni a los políticos ni a los hombres, sino al trabajo que han hecho las mujeres en el estado y el país.

"Y van a tener, en su caso, a un gobernador que va a atender ese tema y no lo va a minimizar, que no va a poner vallas en el palacio estatal para que no pasen y no dialoguen con uno. Mientras haya respeto, siempre va a haber respeto de uno y de otro lado".

Así, dijo que el llamado a los electores es a votar, a ver y escuchar a los candidatos, lo mismo que sus propuestas.

“Les pido que nos analicen, que nos pregunten, que nos exijan y que nos vean nuestras distintas propuestas para que sepan de qué estamos hechos y qué queremos hacer por Veracruz. Yo creo que el debate desnuda a un político porque estás en presión, no traes a toda tu gente detrás de ti, no traes tus papeles para estar revisando si te pasan algo y tu celular (…) estoy seguro que va a volver a haber un excelente ejercicio el domingo, entonces les pido que analicen nuestras propuestas”, agregó.

