¡Jurassic Park regresa al cine en Xalapa! Va sede y cartelera de las funciones

En Xalapa podrás disfrutar de una de las franquicias más importantes del cine, Jurassic Park regresa a la pantalla grande y la podrás ver gratis, en el ciclo llamada “Mundo Jurásico” en el que te van a presentar la cinta que comenzó con toda la historia que conocemos actualmente, de Steven Spielberg “Jurassic Park”.

Además, si tienes niños y niñas en casa, pero todavía se asustan con las películas de dinosaurios, existe una opción para ellos “Un gran dinosaurio” una cinta animada apta para todo el público, si no tienes planes para el fin de semana y no has visto la cinta en pantalla grande es la oportunidad ideal.

Puedes leer también: Llega septiembre a Xalapa con cine cubano y de animación

Jurassic Park en el cine: dónde van a proyectar las películas

El ciclo de cine “Mundo Jurásico” se va a presentar en las instalaciones del Foro Cultural Carmela Rey que se encuentra en la calle de Altamirano sin número esquina Bustamante, en el centro de Xalapa, la entrada a las funciones es gratis y las películas que se van a presentar son “Jurassic Park”, “Jurassic World”, “Jurassic World: El Reino Caído” y “Un gran dinosaurio”.

Antes de darte conocer los horarios para las funciones, te vamos a presentar una breve sinopsis de las películas, para que en caso de no saber cuáles son, tengas una idea de la cinta que te van a presenta en el Foro Cultural Carmela Rey.

Cultura Jardín de las Esculturas: cuáles son los talleres que ofrece en septiembre; va la cartelera [Mapa]

Jurassic Park | 1993 | 2 horas 7 minutos | Todo comienza cuando John Hammond encuentra ADN fosilizado en ámbar de diferentes especies de dinosaurios que gracias a los avances de la ciencia logró clonar y traer de regreso a los dinosaurios, por lo que crea un parque temático en una isla de Costa Rica, llamada “Jurassic Park”, lo que no contaba es que los dinosaurios no sería tan amigables.

Jurassic World | 2015 | 2 horas 4 minutos | Tras un largo descanso, a mediados de la década del año 2010 regresaron las aventuras con una nuevo parque temático, nuevamente los dinosaurios son el atractivo turístico, justo en el mismo lugar donde existió el primer parque, ahora con dinosaurios modificados genéticamente, las cosas no podría salir bien.

Jurassic World: El Reino Perdido | 2018 | 2 horas 8 minutos | Tras dejar abandonos a los dinosaurios en el parque y escapar con éxito, nuestros héroes deben regresar al parque ya que un volcán está a punto de hacer erupción y la misión es tratar de rescatarlos lo antes posible para evitar una nueva extinción.

Un gran dinosaurio | 2015 | 1 hora 33 minutos | Te presentamos a Arlo un apatosaurio que vive en un mundo en el que los dinosaurios y las personas cohabitan, para su sorpresa se encuentra con un pequeño que le cambia la vida.

Jurassic Park en el cine: cartelera de películas

Las funciones del ciclo de cine “Mundo Jurásico” inicia el viernes 8 y terminan el domingo 10 de septiembre, solo se van a proyectar en una ocasión, por lo que si te interesa ver alguna de las producciones que te presentamos, la recomendación es llegar a tiempo para encontrar lugar y además pasar a comprar tus palomitas, van los horarios

Viernes 8 | 18:00 horas | Jurassic Park

Sábado 9 | 12:00 horas | Un gran dinosaurio | 18:00 horas | Jurassic World

Domingo 10 | 18:00 horas | Jurassic World: El Reino Caído