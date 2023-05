Comienza la preventa de boletos para ver a Luis Miguel en Veracruz, ¿cuánto cuestan?

La preventa de boletos para el concierto de Luis Miguel en Veracruz comenzó hace unas horas y ya la lista de espera alcanza a más de 40 mil personas que buscan un lugar en la presentación que realizará a finales del 2023 en el parque de beisbol “Beto Ávila” de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río.

Los encargados de la preventa son el sitio Superboletos, si quieres ver el número de personas que buscan un lugar para sus conciertos de Ciudad de México, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca y Veracruz, puedes dar clic en el siguiente link Boletos Luis Miguel, lo que no te podemos asegurar es que podrías encontrar lugar.

Por ejemplo, en la Ciudad de México ya no será en el Auditorio Nacional, para sus presentaciones del 2023 la Arena Ciudad de México será su casa y en la lista de esperar hay más de 300 mil personas esperando la oportunidad de adquirir sus boletos para las fechas de su tour que inicia el martes 21 y terminan el viernes 24 de noviembre.

Cabe señalar que de acuerdo al sitio oficial de Luis Miguel en Facebook su Tour 2023 inicia el próximo jueves 3 de agosto en Buenos Aires, Argentina en la que hará tres fechas, a México llega hasta finales de año la primera cita será en Monterrey, Nuevo León, el miércoles 15 de noviembre y una semana después tendrá cuatro presentaciones en la Ciudad de México.

Veracruz será de las últimas plazas que visite el “Sol” ya que antes tendrá presentaciones en Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla y Oaxaca, al parque de beisbol Beto Ávila llegará el martes 12 de diciembre a las 21:00 horas.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver en vivo a Luis Miguel?

Si estás en la lista de espera o serás de los que busque la suerte de encontrar entradas luego de la preventa, te platicamos que el boleto VIP para disfrutar el concierto de Luis Miguel está en 9, 020 pesos y la zona “general” tiene un costo por boleto de 1,880 pesos, aunque existen otras opciones que te vamos a presentar en instantes.

Las zonas en las que se dividirá el parque de beisbol “Beto Ávila” y el costo de los boletos son:

VIP Azul , 9,020 pesos

, 9,020 pesos VIP Rosa , 7,820 pesos

, 7,820 pesos Diamante Roja , 6,920 pesos

, 6,920 pesos Preferente , 6,020 pesos

, 6,020 pesos Luneta , 5,120 pesos

, 5,120 pesos Diamante verde , 4,220 pesos

, 4,220 pesos Oro , 3,620 pesos

, 3,620 pesos Plata , 3,020 pesos

, 3,020 pesos Platea Morado , 2,420 pesos

, 2,420 pesos Grada General, 1,880 pesos

¡Listo! Ya sabes cuánto cuestan los boletos para ver a Luis Miguel en Veracruz, si eres ese fan que no puede faltar al concierto, la recomendación es que sigas esperando en la fila y tengas cuenta en el banco encargado de la preventa, en caso que no logres conseguir boleto, no es el fin del mundo, igual podrás encontrar algo antes de su presentación.

¿Habrá nuevos disco de Luis Miguel antes del inicio de la gira?

Nada se ha confirmado aún, todos son rumores respecto al posible nuevo lanzamiento de Luis Miguel, sus amigos cercanos aseguran que ya grabó algo para presentar en este año, pero hasta que no se haga oficial o exista algún promocional en sus cuentas oficiales, sólo nos quedamos que su gira 2023 además de sus grandes éxitos que seguro van a estar incluidos.

El último disco de Luis Miguel salió el pasado 24 de noviembre del 2017 y se tituló ¡MÉXICO Por siempre! Que tuvo 14 temas dedicado a canciones del regional mexicano, así que todo se resume en tener paciencia y esperar a alguna confirmación por parte de sus fuentes oficiales.