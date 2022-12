¡Nada le está! Hijo le compra lavadora nueva a su mamá; no le gustó [Video]

Que sorpresa se llevó un joven que grabó a su mamá luego de regalarle una lavadora para que quedará un bonito recuerdo con su reacción, pero fue todo lo contrario, para el recuerdo quedó plasmado el reclamo de la señora hacia lo que pensamos que es su hijo, porque no era el modelo que quería la ama de casa.

No siempre las buenas acciones terminan con una recompensa, a veces es mejor no hacer nada y dejar que todo fluya, eso lo aprendió a la mala el usuario de TikTok @victorestrada quién emocionado por el regalo que le hizo a su mamá, pensó que se iba a llevar por lo menos un gracias, pero fue todo lo contrario.

El clip de la mamá viendo la lavadora que le compró su hijo, sólo dura 14 segundos, y cuando lo veas entenderás porque fue tan poco tiempo el que grabó, ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones, junto a 575 me gusta y cerca de 14 mil comentarios, entre los que se pueden destacar las reacciones de los usuarios luego de escuchar el comentario de la mamá.

La idea surgió, de acuerdo al usuario de TikTok, luego de escuchar a su mamá quejándose de que lavar a mano ya le estaba causando dolor en las manos, por lo que trató de darle un detalle para que su madre no siguiera con ese dolor, pero todo indica que para siguiente lo va a pensar dos veces antes de gastar dinero.

Doble Vía ¡Fiesta de XV años se quedó sin invitados! Viralizan invitación y hasta mariachis llegaron

¿Cuál fue la reacción de la señora al ver la lavadora?

El video comienza con el mensaje “Mi mamá tenía más de un mes lavando a mano en el lavadero y le regalé una lavadora nueva y ésta fue su reacción” siguiente paso fue ver a la señora que caminaba hacia el regalo.

No tardó nada la señora en decirle a su hijo “no te dije que de éstas no”, no fue la tan esperada reacción que busca el hijo, por lo que de todas formas subió el video a su cuenta de TikTok, ahora con la intención de exhibir el momento en el que le rechazan el regalo que imaginamos le costó mucho trabajo darle a su mamá.

A continuación te vamos dejar el video para que juzgues si la reacción estuvo bien o no, y si te das una vuelta por la cuenta podrás checar que existe el video donde la señora le dice a su hijo que ya está cansada de lavar la ropa a mano.

Como te mencionamos el principio, los comentarios no fuero nada alentadores, si bien son sólo los primeros, creemos que hubo más mostrando el descontento, por ejemplo “la intención es la que cuenta, pero muchas personas no saben ser agradecidas… lo que le dure la lavadora señora disfrútela total a usted no le costó”.

Otros mencionaron “mmmta UAJAJAJA al menos en unos meses va estar dándote las gracias por lo fácil que es usar la lavadora” o “y justamente cuando mi mamá empezó con eso deje de regalarle cosas”, total que uno nunca puede quedar bien, aquí te dejamos el clip.