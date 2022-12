¡Excéntrico y peligroso! Baña a su mascota en su casa, ¡es una serpiente! [Video]

Eres de los que hacen responsable de su mascota, nos referimos a bañarnos, darles de comer, sacarlos a dar un paseo, entre otras cosas, eres un buen dueño, pero que pasa cuando en lugar de tener un perro o un gato, te compras ¡una serpiente! Y encima te consigues una de las más letales en el planeta, te contamos.

Fue en la cuenta de Instagram @therealtarzann donde se posteó el video en el cual se puede ver el baño de la casa y la serpiente, muy obediente esperando a su dueña para que le pueda quitar toda la mugre que acumula cuando se va arrastrando por el suelo.

El video no tardó nada en romper las redes sociales, se hizo viral en minutos, eso no siempre termina en algo bueno ya que en muchos de los comentarios resaltaron las críticas hacia el sujeto que tenía a la serpiente, algunos los calificaron no como algo bonito sino como algo irresponsable por parte del dueño.

Podemos señalar que la cuenta que lo subió a la red no es la del dueño del reptil, se puede apreciar que es alguien que trabaja en un zoológico o tiene mucha interacción con mucho animales salvajes y lo primero que puso en el mensaje de su video fue “no entiendo nada de esto” acto seguido comienza el clip.

¿Cómo logró bañar a la serpiente que tiene de mascota?

En el video que dura unos cuantos segundos se puede apreciar a un joven vestido con playera negra, junto a una cubeta blanca con un balde azul, frente a él está la serpiente conocida como Rey Cobra, lo ve a los ojos, quieta sin señales de lo que quiera atacar, o por lo menos eso se puede ver en el clip.

Acto seguido el joven mete el balde al agua y comienza a bañar a la serpiente que no se ve nada sorprendida, si existe un ataque, pero no fue a la persona, la Cobra muerde el balde con agua, sin inmutarse la persona sigue como si nada bañando al reptil, mientras el animal se deja limpiar ¡increíble!

Todo ocurre en un cuarto que tiene azulejos de color blanco, se podría decir que es un baño, pero no se puede confirmar, lo que si podemos asegurar es que no es la primera vez que esta serpiente recibe un baño, pero no deja de ser peligroso intentar este tipo de cosas o sólo tratar de tener en casa un animal tan peligroso.

El clip llegó a más de 182 mil me gusta, suma casi 900 comentarios y entre los que destacan son mensajes de burla en lo que podemos pensar que son los seguidores de la cuenta @therealtarzann en al cual también se ve como interactúa con más serpientes venenosas y otro tipo de animales.