Son 4 las magias más usadas por chamanes en Catemaco, ¿qué significan?

Veracruz, Ver.- En el mundo de las Ciencias Ocultas existen siete magias, sin embargo cuatro son las más usadas por chamanes y creyentes, reveló Erick “Coyote Negro", chaman de Catemaco.

¿Cuáles son las magias más usadas por chamanes de Catemaco?

Se trata de la magia negra, blanca, verde y roja y cada una se utiliza dependiendo del caso de la persona y el trabajo de hechicería que se requiera hacer.

¿Cuál es el significado de las 4 magias más usadas?

La magia blanca está relacionada con el amor, es utilizada para unificar y generar paz, pero también para endulzamiento y dominación de las parejas; es decir, utilizada para que esposos dejen de golpear a sus parejas y las traten mejor o para calmar el humor de la pareja y evitar el rompimiento.

Doble Vía Catemaco está listo para el primer viernes de marzo, van actividades

“Que quede claro que el amarre no es como amarrar muñecos y ya. El amarre lleva puntos específicos, lleva endulzamiento para que la persona se vuelva dócil, cariñosa, tierna, con su pareja si es déspota y lleva el siguiente punto que es la dominación que es cuando agresiva, en este caso la dominación se da más hacia los hombres porque son agresivos, cuando toman, porque tienen ciertos vicios que conlleva a agredir a la pareja, entonces la magia es para destruir maleficios, hechicería causada por la magia negra”.

“A parte con la magia blanca se estabiliza el aura, el karma, los chacras se alinean, se estabiliza el cuerpo, se abren los caminos, se limpian los hogares, los negocios, entre otras cosas”.

En tanto, el brujo Eric afirma que la magia negra está relacionada con lo oscuro y entidades del bajo astral, es decir, entidades relacionadas en la creencia popular con el demonio.

Se trata de la magia negra, blanca, verde y roja | Foto ilustrativa: Yerania Rolón / Cuartoscuro.com

En esta se llevan a cabo rituales de vudú y hechicería - hasta enfermar a personas para llevarlos a la muerte. En Catemaco, estos rituales se llevan a cabo en un lugar conocido como Cueva del Diablo.

“Es hacer el mal y eso en Catemaco se hace en la cueva del diablo que ahí si hay una mesa de sacrificios, una piedra donde se tiene que sacrificar y ofrendar para que con ello, el ser supremo a lo que nosotros llamamos o el diablo o el Odín, pueda intervenir y hacer el mal a la persona que se le desea, alejar el enemigo, la envidia causada por la gente que quieren cerrar un negocio y no pueden acuden a la magia negra para darle cierta salación y que no prospere, ni tenga algún tipo de ingresos y empiece a cerrar puertas”.

En cuanto a la magia verde está relacionada con el uso de herbolaria y se invoca a la madre naturaleza. En esta magia no se hacen hechizos ni se invoca a ninguna deidad.

La magia negra está relacionada con lo oscuro y entidades del bajo astral | Foto ilustrativa: Yerania Rolón / Cuartoscuro.com

Se basa en el uso de elementos naturales, principalmente plantas, y se usa para hacer limpias y pedir a la naturaleza su protección a través de su energía.

“Es para que a través del uso de plantas, herbolaria podamos tratar lo que es el cáncer, la diabetes, para cuando una persona no puede embarazarse, o una persona no puede dejar el vicio del alcohol, o una persona tiene algún vicio malo o cualquier tipo de enfermedad que la medicina no puede ayudar, entonces con ello hacemos tomos curados, especiales para dárselos a los pacientes para que con ello empiecen a sanar”.

La magia verde está relacionada con el uso de herbolaria y se invoca a la madre naturaleza | Foto ilustrativa: Yerania Rolón / Cuartoscuro.com

Por cuanto hace a magia roja también está relacionada con el amor, y sirve para llevar a cabo endulzamientos hacia la pareja, sin llegar al amarre, invocando al poder de una deidad llamada “blanca de las palmas”, es una mujer parecida a la santa muerte, que es una entidad de alta astral, comenta.

En esta magia se usan veladoras, inciensos, aceites, loción que recibe una curación a través de oraciones especiales, dice el brujo de Catemaco, quien deja claro que la efectividad de cada magia también dependerá de la fe de la persona creyente.

La magia blanca está relacionada con el amor, es utilizada para unificar y generar paz | Foto ilustrativa: Félix Márquez / Cuartoscuro.com

Ya para concluir, citó las siete magias que puede practicar un maestro de la hechicería, que son: