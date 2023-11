¡Ya puedes comprar tu arbolito de Navidad!

Las Vigas, Ver.- Serán aproximadamente 45 mil árboles navideños, de distintas especies, los que se venderán en municipios de esta zona durante la presente temporada, expuso el titular de Promotoría de Desarrollo Forestal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Héctor Mota Velasco.

Comentó que pese a que aumentó la producción y superficie de cultivo todavía no alcanza la producción regional para satisfacer el total de la demanda. “Todavía hay una mayoría de arbustos importados de Canadá y Estados Unidos, pero poco a poco se ha avanzado porque es una actividad reciente en Veracruz”.

En la ceremonia del primer corte de un árbol navideño de la temporada 2023, realizado en el rancho La Yerbabuena, explicó que se espera la llegada de entre 150 y 200 mil visitantes a la zona para adquirir el arbusto natural que instalará en su hogar o comercio.

La venta de arbolitos navideños representa la reactivación económica de la región, “la oferta que tienen los 30 ranchos silvícolas es de 45 mil arbustos en esta temporada”. Se prevé una derrama económica de unos cinco millones de pesos, aproximadamente.

Héctor Mota explicó que los treinta ranchos cuentan con el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Semarnap) por lo que al llevarse su arbolito deben tener la tranquilidad de que compran un producto que cumple con toda la normatividad ambiental.

Recalcó que desde hoy se abre la temporada de venta de árboles, que es muy importante para las familias veracruzanas.

Aumentó la producción de arbolitos de Navidad

Señaló que se ha incrementado la superficie en 30 hectáreas por año en las que se siembran árboles navideños, la Conafor da incentivos económicos para quienes optan por este cultivo y también para el mantenimiento.

A nivel nacional, dijo que Veracruz ocupa el cuarto sitio a nivel nacional en cultivo de árboles navideños, detrás del Estado de México y Guanajuato.

En Veracruz los ranchos productores son relativamente pequeños, mientras que en otras entidades son grandes productores; hay productores principalmente en los municipios de Las Vigas, Villa Aldama, Jalacingo, Acajete y Perote, que empieza a tener más superficie.

Las especies de pinos más cultivadas son oyamel, vikingo y una más que es canadiense. Y algunos cipreses, pero requiere de otros procedimientos más complicados.

Remarcó que no tiene identificados ranchos ilegales que venden pinos navideños, “todos tienen registros certificados y los que no estén de forma legal no podrán vender porque la población tiene mayor conciencia ambiental y no los adquiere de esa forma”.

En la ceremonia de corte del primer árbol navideño de la temporada 2023 estuvieron presentes invitados y productores silvícolas veracruzanos, entre ellos, el propietario del rancho La Yerbabuena Leonardo Fernández Landa.