Don “Tony” lleva 32 años vendiendo chiles rellenos en “el Colón”

Don Marco Antonio Jiménez Báez, habitante de Alborada, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, es un personaje muy apreciado en los escenarios de beisbol, pues con entusiasmo le ofrece a los aficionados sus ricos chiles rellenos.

El "Chilero", como a menudo lo llaman, tiene 65 años de edad, de los cuales 32 los ha dedicado a vender chiles rellenos de carne y queso.

En una entrevista con Diario de Xalapa, don "Tony" expresó su intención de iniciar su actividad por necesidad y que ahora lo lleva con gran alegría gracias a su esposa, quien lo animó. En este momento, ambos son una pareja muy querida por el gran toque que le brindan a la comida.

El Parque Deportivo Colón es un escenario que don Marco Antonio suele visitar para vender; también lo ha hecho en Puebla, Ciudad Mendoza, San Andrés Tuxtla y en otros puntos de la región.

"Durante 32 años he vendido chiles aquí en el Colón, donde se encuentra la gente o en otros escenarios, lo más lejos que he ido es a San Andrés y Oluta, anteriormente vendíamos de 200 a 250 chiles, pero ahorita bajamos la cantidad; mi esposa es la que me ayuda a realizar esto diariamente, con decirte que luego en los eventos no nos alcanza, porque la gente les gustan mucho y nos compran".

Mientras le brindaba atención a personas que se presentaron en el Colón a ver el Campeonato Nacional U15 de Beisbol, comentó que también asiste a juegos en Pacho Nuevo, en Chavarrillo, El Roble, Chahuapan, Carrizal y lugares donde lo inviten.

"La gente es la misma que me avisa de los juegos finales cuando no me entero; ellos son los que me dicen donde se jugará, además disfruto ir a venderlos, porque mientras se juega un encuentro de beisbol que me encanta mucho, vendo".

El beis para el “Chilero” significa muchísimo, pues gracias a este deporte realiza su venta y más cuando se trata en encuentros de los Chileros de Xalapa en la Liga Invernal Veracruzana o Mexicana.

El "Chilero", como a menudo lo llaman, tiene 65 años de edad, de los cuales 32 los ha dedicado a vender | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Es una persona amigable, qué ha hecho numerosos amigos con personajes de leyenda, uno de ellos +Manuel Delfín, el famoso “Bigotón”, igualmente con el señor +Jerjes, quien recientemente murió, y el +“Coria”, otra persona recordada en Xalapa por involucrarse en el beisbol con sus rifas en el Colón.

"Gracias a Dios yo los conocí, eran buenas personas y es por eso que digo que gracias a Dios que vivimos y que todavía podemos hacer algo".

Sabe que sin las personas no podría continuar vendiendo, por eso agradece, "de todo corazón por la compra que me hacen; al comprar un chile relleno hacen que sea un ser humano que sirve a la sociedad y a mí mismo; me siento muy feliz y agradezco por su compra".

También asiste a juegos en Pacho Nuevo, en Chavarrillo, El Roble, Chahuapan, Carrizal y lugares donde lo inviten | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

La humildad del señor Marco Antonio es admirada por las personas que lo conocen; él dice estar también agradecido por el respeto que le muestran, además da gracias a Dios y a su familia por el apoyo brindado para poder vender.

Para muchas personas es considerado alguien muy inteligente, pues reconocen su experiencia, además es una persona que le gusta leer y aprender cosas nuevas, una de ellas es la poesía, sabe y muestra mucha habilidad mentalmente, también aprendió inglés.

Jugó beisbol en una etapa de su vida con jonrones y hits que él orgullosamente recuerda. Fue a la edad de 10 años cuando vio por primera vez un encuentro de beis.

El beis para el “Chilero” significa muchísimo, pues gracias a este deporte realiza su venta | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

La alegría que tiene don “Tony” contagia a los asistentes, rompe lo tenso de un juego con su picardía y diálogo que suele utilizar en ocasiones en doble sentido que saca carcajadas al aficionado más serio que esté a su alrededor.

Las personas que visitan el Colón, muy pocas no han consumido un chile relleno de don “Tony”, el resto más de una vez lo han hecho.