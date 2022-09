Hijo regresa a casa con su madre luego de 17 años; la historia se hizo viral por su ternura

Durante 17 años aproximadamente, un hijo y su madre se distanciaron, la única manera de comunicarse era por la vía telefónica, en un video de TikTok se plasma el abrazo amoroso de mamá e hijo, que cabe señalar no lo conoció al principio, pero luego las lágrimas y un abrazo no se hicieron esperar.

En la cuenta de TikTok chapiizguzman_oficial puedes apreciar tres videos del momento en que el hijo regresa a casa luego de 17 años fuera, para que su madre lo reconociera le tuvo que cantar una canción y con eso se fundieron en un abrazo que todos envidiamos.

Se desconoce la zona donde ocurrió el tierno abrazo, lo que se puede ver en el video es cuando el hombre se comunica con su mamá, de acuerdo a lo que se dicen, casi siempre mantenían comunicación entre ellos y por eso la señora sabía que era su hijo el que estaba al otro lado del teléfono, lo complicado llegó cuando un “desconocido” ingreso al hogar.

Ya dentro de la casa el señor se metió hasta el cuarto de su mamá y le dijo “soy tu hijo”, la señora al escuchar la frase no tardo en levantarse y abrazarlo fuerte, sin esconder la sorpresa de verlo parado frente a ella.

¿Qué ocurrió después?





Ya abrazados, la señora no se pudo quedar con las ganas de confirmar si en verdad era su hijo el que estaba junto a ella, por lo que le pidió que le cantará una canción, petición que el hijo no pude negarse a hacer y fue ahí cuando la señora confirmo que estaba frente a niño que vio nacer y hacía cerca de 17 años que no veía.

Ya junto, y con varias personas alrededor del encuentro, ambos se soltaron a llorar de la emoción, además los asistentes también mostraron emoción y ternura de ver reunidos a la mama e hijo que tras el abrazo le dijo a su madre no se volvería a ir.

El video dura aproximadamente un minuto, muestra el recorrido que da el señor y cuando se encontró con su madre, para ambientar la grabación se ocupó la canción “mi viejita linda” de Banda Alcuadrado.

Cabe señalar que existen tres video, pero el primero ya llegó a más de 2 millones de reproducciones, el segundo cuenta con 766 mil y el tercero con más de 68 mil reproducciones, sin duda, las redes sociales también son un lugar en el que se grandes experiencias.