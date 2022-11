¿Eres soltero por decisión propia o buscas pareja? Aumentan casos de depresión

Córdoba, Ver.- "La soltería es cada vez mayor en el país por motivos sociales como el empoderamiento, la falta de compromiso, razones ambientales y económicas. Ahora se crea una estadística mayor de casos donde los jóvenes deciden permanecer solos y sin descendencia, asegura especialista.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 34.2 por ciento de los habitantes son solteros, un porcentaje mayor a otros años, que representa solo uno por ciento menos que la población que se encuentra casada.

En el marco del Día Mundial de la Soltería celebrado este año el 11 de noviembre, la socióloga y doctora en educación Araceli Mata explica que este aumento en la soltería también podría generar en un futuro una mayor población con estados depresivos desencadenada por la soledad.

“En el ámbito personal podría afectar en la soledad. He leído que las personas que viven solas tienden más a deprimirse, por lo que podríamos hablar que en el futuro podría darse una mayor situación de depresión y ansiedad”, explicó la socióloga.

De ser voluntario el problema emocional no sería mayor, pero en el caso de las personas que viven en una soltería involuntaria, ya sea por no tener hijos o no encontrar pareja, porque en este caso ellos sí lo desean pero los demás no, entonces sí se podría hablar de un problema de frustración, dice.

“En el caso de las personas que de manera involuntaria llegan a quedarse solas, sí provoca una frustración. Vemos muchos casos en la sociedad donde no poder tener una descendencia todavía se dice que no se realizó como mujer, entonces en nuestro país tenemos todavía esta situación negativa”, manifiesta.

¿Buscas a la mujer o hombre perfecto para tener pareja?

En muchos casos la soltería se debe a la eterna búsqueda del hombre o la mujer perfecta en donde se crean expectativas muy altas y se idealizan a las parejas, haciendo de esto una constante búsqueda de los estereotipos de belleza que crean mayores problemas para tener una relación.

Muchas personas buscan pareja de manera física que los lleva a buscar una persona fuera de la realidad, porque en la sociedad marca que la persona tenga ciertas características y así es como le dicta que debe estar y muchas personas buscan como las imágenes y los lleva a no vivir en una realidad.

Pese a que existen una gran cantidad de aplicaciones y redes sociales para buscar pareja como Tinder, Grindr, Dating, Facebook Parejas y Bumbble, en estas salas virtuales no siempre se dice la verdad de lo que es realmente la persona algo que complica el encuentro.

En apps no siempre se dice la verdad y casi siempre están leyendo o escuchando lo que quieren escuchar, y aunque algunas pudieran funcionar no siempre es lo mejor

Para los jóvenes es cada vez más normal el tener múltiples parejas, la falta de compromiso es también una constante en este tema porque la búsqueda del amor ideal y el poco interés en seguir por largo tiempo con la pareja provocan que no sean relaciones tan largas. A esto se le suma el hecho de que para la juventud y los adolescentes el tener relaciones sexuales es algo que es cada vez más normalizado, habiendo así una alta tasa de embarazos en adolescentes que llevan a que aumente la tasa de madres solteras.

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, el 72.3% (35.2 millones) de las mujeres de 15 años y más residentes en nuestro país ha tenido al menos una hija o hijo nacido vivo, de ellas el 7% son madres solteras.

“Como no existe el compromiso en los jóvenes, embarazan a la chica y se hacen a un lado. En algunas ocasiones los propios padres deciden cambiarlos de escuela porque ya embarazó a la chica y para que no estén en el mismo plantel los cambian. Entonces ahí se observa cómo los mismos padres muy jóvenes no están tomando decisiones adecuadas de hacer responsables a los hijos”, afirma la doctora en educación.

Cabe destacar que pese a estas estadísticas se puede ver que muchos jóvenes no deciden formar una pareja porque no desean tener compromisos y no tener hijos porque no está en su plan de vida el matrimonio, ya que desean continuar sus estudios, disfrutar la vida o ayudar al medio ambiente.

“Es importante el empoderamiento con una gran responsabilidad, que somos autosuficientes y no estamos dependiendo de otro, pero todo se debe generar en un contexto de valores, porque es ahí cuando se está buscando una satisfacción y somos personas empoderadas pero racionales”, explicó.

Por ello en este día se celebra el día mundial del soltero o Guanggun Jie, como se creó en una festividad de China para celebrar estar soltero. Cada año la celebran este día porque el número uno representa a una persona sola, una celebración ya adoptada en todo el mundo.

