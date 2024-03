¿Qué es un huesero? En Xalapa todavía existe esta práctica; la historia del “Huesos”

A la edad de 17 años Magdaleno López Díaz ayudó a un amigo a sanar de un esguince y fue en ese momento que se dio cuenta que también contaba con el don de curar, igualmente cómo lo hacía su abuelo, quien era un tradicional huesero que se ubicaba en el Mercado Jáuregui de la ciudad de Xalapa.

Han pasado más de 30 años desde aquel día que notó que tenía ese don; ahora es un huesero tradicional que ha brindado ayuda a cientos de personas no solo de Xalapa, sino a nivel nacional e internacional.

Desde su consultorio, Magdaleno, conocido como el “Huesos”, quien está próximo a cumplir 55 años de edad, recibió a Diario de Xalapa para platicar un poco de su historia.

"Esto es heredado por mi abuelo Bernardo Díaz, quien tiene varios años de fallecido. Esto es una tradición de familia, pues lo realizaba mi abuelo, mi abuela, dos tías y ahora lo hago yo desde hace 30 años y gracias a Dios aquí estamos".

Magdaleno trabaja de 9:30 a 21:30 horas de lunes a sábado, mientras que en domingos de 9 a 14:30 horas en el mercado Jáuregui. Su consultorio se localiza en la calle Mascareñas #319 de la colonia Mártires de Chicago; para agendar alguna cita pueden llamar al 2281 60 97 87.

El “Huesos” contó que tiene ese don, sin embargo, estudia enciclopedias y ve videos para mantenerse actualizado, pero aclara que la teoría funciona muy poco para él, pues puntualiza que lo efectivo “es ir directo al hueso”.

"Si vas al seguro te dice el doctor que es un esguince, que debes de tomar algo, pero yo digo que hay que tratar directo el hueso, no solo es teoría, hay que tratarlo para sacar ese daño".

Es tan efectivo el trabajo que ha realizado que numerosas personas lo visitan diariamente que hasta ha contado 30 pacientes por día, pues remarca que él atiende desde la persona más humilde, “hasta el que más tiene” y que siempre encontrarán un trato igual sin preferencia.

"Yo trato a todos por igual, no hay preferencia para nadie. Aquí atiendo al que tiene mucho y al no tiene para pagar. Si vienen con dinero te atiendo y si no traes dinero, igualmente los atiendo, porque esa es mi labor".

El gran trabajo que realiza es reconocido y recomendado que muchas personas lo buscan no solo de Xalapa, Veracruz y México también han asistido a su consultorio personas de China, España, Jamaica, Alemania, Paraguay y Brasil: "Han venido personas de todo el mundo y pues la verdad la boca es la que mejor te recomienda, pues me dicen que llegan por recomendación y algunos me dicen que soy muy famoso, pero la verdad yo no soy famoso y no me considero el mejor y menos famoso".

Magdaleno abrió su corazón y dijo que él está para ayudar a la gente pues él recibe ayuda de sus pacientes por lo que siempre les dice que si ellos lo ayudan él los ayudará, ya que el don que adquirió es una bendición para él, pues gracias a ello ha salido adelante con su esposa y sus dos hijos.

Recordó una lesión que curó de una señora de 85 años de edad, quien traía una fractura de tibia y peroné: "Atendí a la señora y me di cuenta que traía doble fractura, incluso fue expuesta y le comenté a su hijo que debía ir al hospital para operar, pero ellos insistieron en que debía curarla".

Y siguió: "Ante la insistencia recordé lo que en una ocasión mi abuelo realizó: la entablillé, sabía que era un riesgo y le dije que no quería problemas, pero ellos insistieron y luego de que realicé el entablillado, en la herida le coloqué una yema de huevo y la señora se retiró y a los 20 días regresó caminando con un palo; 15 días después regresó una vez más caminando como si nada, para mí fue admirable, porque a esa edad es difícil que sane y sanó".

¿Cuáles son los métodos que usa para sanar?

Los implementos que utiliza Magdaleno son a base de hierbas con alcohol, igual que lo realizaba su abuelo. Las pomadas en su consultorio solo existe una, pues para él eso no funciona y deposita toda su fe en lo que aprendió y que hasta el momento le ha ayudado a sanar a cientos de personas que lo han visitado y que vuelven a regresar.

"Más que nada lo que preparó es alcohol con hierbas, si tengo una pomada que ocasionalmente la voy ocupando que es para relajar, pero es alcohol lo que utilizo con las hierbas para curar entre ellos el espanto y muchas otras cosas más".

"Yo soy un huesero, algunos dicen que es quiropráctico, no, yo digo que soy un huesero tradicional, el quiropráctico es igual que yo, trabaja con manos, pero yo soy un huesero. Ellos te cobran 50, yo te cobro 10, esa es la diferencia".

La actividad que él realiza con mucho esmero lo es todo, pues gracias a ello ha salido adelante con su familia y gracias a su abuelo, quien era una persona muy noble, ahora él desarrolla esa habilidad.

"Mi abuelo era muy noble y mantuvo a todas su familia con lo que realizaba, en esa familia estaba yo, y pues ahora me toca ser a mí noble con la gente y ayudarles sin tratar de abusar, porque yo les debo mucho".

¿Qué otros padecimientos cura?

No solo cura esguinces, Magdaleno también brinda atención en anginas, ovarios, cadera, columna, empacho, mollera, bilis y el espanto.

"Estoy para servirles, soy un huesero tradicional, la persona que quiera atenderse y que sienta que no puede pagarlo, que vengan conmigo, no hay problema, que se acerquen. Hablando se entiende la gente, que vengan, aquí no pasa nada, todo el mundo puede llegar aquí. Hay personas que no llegan porque les da pena, pero aquí estoy para servirles y que pregunten por mí y que yo con gusto los atenderé".

Dijo estar felizmente casado y que está por cumplir 30 años de vivir con su esposa María Isabel Romero con quien procreó dos hijos quienes ahora son terapeuta e ingeniero civil.

Una vez puntualizó que él está actualizado, estudia y lee lo que tiene en casa, pero para él la teoría no sirve ya que se debe tratar el hueso. "Te puedo decir que conozco el cuerpo humano, más no los nombres como debe ser; sé la función más no los nombres, porque son bastantes, pero igual trato de estar al día y echarle ganas para seguir ayudando a las personas como ellas me ayudan a mí".

Recomendó que sí asisten con un huesero que analicen bien el trato y se darán cuenta si es bueno o malo y que si dudan que no dejen en sus manos su salud.

"Hay muchos hueseros, y le digo a la gente que analicen bien con quien van, se darán cuenta en el trato, la verdad somos muchos, pero somos diferentes todos. Somos muchos hueseros pero no todos nos colgamos del mismo mecate. Yo no soy bueno, pero aquí estamos y de eso vivo y aquí estoy para cuando quieran que les dé atención", concluyó.