¿Quién dijo que la pesca es fácil? Enfermedades pegan a pescadores veracruzanos

Veracruz, Ver.- Diabetes, problemas en la piel, cáncer, hernias, artritis gotosa, amputaciones, desgaste visual son algunos de los padecimientos que enfrentan pescadores veracruzanos debido a la larga exposición al sol, la mala alimentación y el riesgo que implica este oficio.

Dedicados a este oficio desde pequeños, algunos son segunda o tercera generación, los hombres de mar carecen de seguro social, ni servicio de gastos médicos y enfrentan jornadas laborales que rebasan las 12 horas bajo el radiante sol de la costa.

En el camino se alimentan de lo que pueden, mayormente de comida con altos índices de azúcar que no aportan nutrición y que al paso de los años les provoca el desarrollo de enfermedades, las principales; problemas en la piel y diabetes.

¿Cuáles son las historias de los pescadores veracruzanos afectados?

Guillermo Luna Mendoza de 60 años, hace cuatro años sufrió el trauma de la pérdida de una extremidad como consecuencia de la diabetes que venía padeciendo que se conjugó con un accidente laboral.

Relata que mientras limpiaba el fondo de una lancha su pie pisó una “cochuela” que es una especie de concha que se forma en las piedras de mar, este corte se infectó y un mes después le amputaron su pierna derecha.



“Antes me dedicaba a lavar los fondos de las lanchas, cuando no había chamba que por mal tiempo, pero en una ocasión mientras limpiaba me corté el dedo chiquito con una cochuela, no le preste mucha atención pensé solo es una cortadura, un raspón, seguí trabajando normal, me hacía lavados sencillos, pasaron unas semanas hasta que vi que se me había infectado, el dedo estaba negro y cuando fui al médico, porque yo tenía diabetes, me dijo que había que amputarme la pierna ya no había más solución”, expresa.

Aguas y cambios de temperatura cobran facturas en sus cuerpos

Noé Rivera Ortíz de 50 años, es otro de los pescadores que el paso del tiempo ya cobró factura en su cuerpo, desde hace 15 años empezó a lidiar con una artritis gotosa, una enfermedad que le ha provocado deformaciones en sus manos, piernas, rodillas y pies derivado del contacto con el agua y sus cambios de temperatura.

Explica que desde pequeño se relacionó con el oficio, porque su padre fue pescador y prefirió dejar su educación y echarse al mar para seguir los pasos de su progenitor. Sin embargo, en los últimos 15 años desde el desarrollo de la artritis, el trabajo le resulta complicado “pero no se raja” porque sus hijos están estudiando y es su deber apoyarlos.

“Por ahí de los 30 años que empecé con la artritis, primero se me inflamaban las rodillas, me sacaban líquido y el diagnóstico fue que iba a padecer de la artritis gotosa que tenía cristales de ácido úrico”, cuenta.

Junto al mar reconoce que los médicos le sugirieron que se dedicara a otra cosa que ya no podía exponerse al agua fría. Incluso le recomendaron que cuando se bañara que lo hiciera rápido porque el agua era muy peligrosa. Sin embargo, esta recomendación no fue seguida.

“Y ahora tengo estas deformaciones” y añade “con el cambio de clima no me puedo ni levantar del dolor y en la chamba mis compañeros me ayudan, porque no puedo hacer mucho esfuerzo”.

Aunque se mantiene en el oficio, su esperanza es que cuando sus hijos terminen de estudiar no se olviden de él.

Eduardo Ramírez Uscanga de 62 años padece de una hernia como producto del esfuerzo que su cuerpo hace con la carga de motores y materiales que conlleva este oficio, su trabajo lo inició desde antes de los 10 años.

"Yo empecé en la pesca a los 10 años, soy tercera generación en mi familia y como empecé chamaco mi cuerpo era fuerte, no resentía del trabajo, había que jalar las redes, las neveras, los motores, ahora ya de 60 años me salió una hernia, pero ya ahorita es una bolota, tengo que andar fajando y con el riesgo que se vaya a reventar y que ande en el mar, mi hijo tenía seguro y me la iban a operar pero ya no lo tiene y no tengo manera, el seguro es muy caro para nosotros”, relata.

Otras de las enfermedades más comunes en la población de pescadores es el cáncer de piel por las largas horas bajo los rayos del sol.

Pescadores de la vieja guardia

José Ventura Vargas Sánchez, presidente de los pescadores de los bajos de la Blanquilla, señala que más del 80 por ciento de los trabajadores del mar sobrepasan los 45 años por lo que muchas enfermedades merman en su salud y su situación se vuelve más complicada, porque no cuentan con ningún seguro médico, algunos tenían el seguro popular pero este ya desapareció.

¿Cuál fue la principal causa de muerte de los pescadores de la “vieja guardia”?

Manifiesta que una de las principales enfermedades que desarrollan los pescadores es el cáncer de piel derivado a las largas jornadas bajo el sol, incluso fue la principal causa de muerte de muchos pescadores de la llamada vieja guardia.

Entre la segunda generación de pescadores, otras enfermedades como latambién se han ido presentando debido a la mala alimentación, pues refiere que no cuentan con horarios para comer y mientras están en altamar ingieren lo que pueden y hasta que regresan a casa es cuando se alimentan correctamente y en familia.

“Los que nos dedicamos a la pesca ya somos grandes, la mayoría de 45 a 50 años en adelante y obviamente todos tenemos muchas problemas, desde problemas en la piel, la vista, con la edad la piel empieza a ponerse más blandita como muy frágil, te empiezan a salir manchas y todo por el sol, se han presentado casos de cáncer de piel por lo mismo, en mi caso es la piel, tengo que usar lentes y se me cuartean mucho los labios”, detalla.

¿Cuántas horas trabajan los pescadores?

Afirma que la jornada laboral para todos los pescadores inicia desde antes de las 6:00 de la mañana y con apenas un vaso de leche y agua en el estómago se lanzan al mar en busca del sustento diario.

Cuando el sol está por ocultarse, el grupo de trabajadores regresa, todos agotados y a veces frustrados, porque la producción de marisco en los últimos años ha bajado por distintos factores.

¿Cuántos pescadores veracruzanos tienen alguna enfermedad y cuáles son?

Cabe hacer mención que el presidente de la Federación de Pescadores del puerto de Veracruz, Bernardo Hernández Guzmán mencionó que seis de cada 10 pescadores

presentaban alguna enfermedad. Entre las principales estaban lesiones y llagas en la piel que aparecían por la exposición del sol además de manchas, diabetes, lumbalgias y problemas visuales por el efecto del reflejo del agua con el sol.