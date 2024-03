Médico explica cómo prevenir un golpe de calor

Xalapa, Ver.-No exponerse por periodos prolongados a los rayos del sol, principalmente, entre las 10 de la mañana y las 5 de tarde, mantenerse hidratado con agua natural y evitar la ingesta de refrescos, son algunas de las indicaciones para protegerse de un golpe de calor por las altas temperaturas que se registran en la ciudad, expone el médico general José Luis Alarcón Vargas, egresado de la Universidad Veracruzana.

Otra recomendación en esta temporada calurosa es evitar comer en la calle para evitar infecciones gastrointestinales, porque por las altas temperaturas productos como los lácteos, entre otros alimentos, se descomponen en unas horas.

Recuerda que exponerse a los rayos del sol en las horas de mayor intensidad puede provocar un golpe de calor que trae consigo un aumento de la temperatura corporal que puede dañar el cerebro, corazón, riñones y músculos.

El daño empeora cuanto se retrasa el tratamiento, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves o la muerte.

Lo mejor, expone, es evitar la exposición prolongada al sol en las horas mencionadas. Si se tiene que salir utilizar sombrero, gorra o paraguas que los proteja. Además de procurar usar ropa de manga larga y con telas frescas.

Asimismo, ayuda el mantenerse hidratado con la toma de agua fresca, no helada, además de evitar la ingesta de refrescos porque aunque muchos creen que les quita la sed, no es así, dado al alto contenido de azúcar que contienen. Los sueros orales son una excelente opción para no deshidratarse.

¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor?

El especialista expone que hay que estar alertas si se siente un dolor de cabeza intenso y confusión por deshidratación. “Cuando se presenta una insolación se pierde el sentido de la ubicación y no se reconoce a las personas”.

En esas ocasiones puede haber problemas porque el cerebro se inflama, puede haber un desmayo y hasta podría causar la muerte.

Indica que también hay que tener cuidado en dónde se come y qué se come, porque en esta temporada proliferan las gastroenteritis por ingesta de alimentos contaminados o descompuestos.

Dijo que no se debe dejar la leche, entre otros lácteos, fuera del refrigerador porque se descompone y eso causa males estomacales, dado que se activan varias bacterias que causan náuseas, diarrea y vómito, concluyó.