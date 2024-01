Casos de Covid-19 y enfermedades respiratorias en aumento: Doctor

Boca del Río, ver.- Desde noviembre pasado, los contagios de Covid-19 han venido en aumento en nuestro país y en Veracruz, debido a la aparición de la variante denominada “Pirola”, reporta Alejandro Barrat Hernández, miembro del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz A.C.

“Como hemos visto a través de estos cuatro de la pandemia, el Covid se ha presentado a través de mutaciones a nuevas variantes y estas variantes tienden a formar nuevas olas que así se les ha llamado que son como exacerbación de casos de Covid”.

Te puede interesar: ¡Hay fecha! En marzo se inaugura el memorial a los héroes de la salud

“En este caso que es la nueva variante que se llama Pirola, es la que está circulando ya a nivel mundial, da este nuevo incremento de casos que hemos venido viendo desde mediados de noviembre, empezamos a tener incremento de casos y en este momento estamos en un punto muy importante”, agrega.

¿Por qué hay más casos de Covid-19 en estas fechas de invierno?

El médico, explica que el virus formó un patrón estacional semejante a como sucede con la influenza y otros virus respiratorios, incrementándose en los meses de invierno.

Deportes Interés por ejercitarse es una tendencia, ¿por qué? Te contamos

Además de ello, la movilidad urbana y las fiestas decembrinas contribuyeron a un incremento en los casos gripales y de Covid con la variante de “Pirola”, dijo el también presidente de la Comisión de Salud de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Veracruz.

“Esto porque la disminución de las temperaturas hace que nuestras defensas bajen un poquito y más fácilmente nos contagiemos, sin embargo también existen situaciones de índole social, acabamos de pasar las fiestas navideñas y todo mundo se reúne, llega el primo que tengo varios meses de no verlo y llega con un gripon bárbaro y se contagian todos en esa reunión y eso ha causado que haya casos cada vez más”.

¡Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube! Conoce más sobre distintos reportajes

Hay que recordar que “Pirola” se identificó recientemente en nuestro país y su contagio persiste, dijo el investigador del Centro de Investigación Clínica (Faicic).

Aclara que no se pretende crear pánico sino recomendar a la población que se proteja y sea responsable para frenar el número de contagios, pues cada variante que muta es más contagiosa.

Te puede interesar: Con misas recuerdan al padre Víctor Díaz en su 3er aniversario luctuoso en la catedral de Veracruz

“Si yo tengo un cuadro gripal, aunque sea como un catarro común, máxime si puedo tener influenza, si tengo un virus respiratorio o covid, pues me aíslo. Yo mismo tomar la decisión. Decir: ‘¿sabes qué? Estoy mal, no te quiero contagiar, me quedo en mi casita’ y se acabó”, añade.

Sin precisar estadísticas, Barrat Hernández, insiste en que actualmente hay una cantidad importante de contagios y se estima que estos se extenderán hasta febrero.