Incrementa la venta de medicamentos contra enfermedades respiratorias

Xalapa, Ver.-Las bajas temperaturas que iniciaron a finales de noviembre en territorio veracruzano han provocado enfermedades en las vías respiratorias, por lo que ha incrementado hasta un 60 por ciento las ventas de vitaminas en farmacias.

David, encargado de una céntrica farmacia comenta que las ventas se han incrementado en esta temporada hasta un 50 por ciento y 60 por ciento con la compra de medicamentos con vitamina C, D y complejos B.

“Lo que está comprando la gente son antigripales para todas las edades. Han adquirido vitaminas C, D y complejos B, pues eso le ayuda. Lo que nosotros recomendamos a las personas es adquirir multivitamínicos, porque son más completos y son para niños y adultos o bien comprar el Aderogyl que tiene vitamina C y es en ampolletas”.

Mientras tanto, Esteban Campos comenta que en su farmacia igualmente están vendiendo medicamentos para las enfermedades respiratorias. “La competencia está junto a nosotros y las ventas están un poco bajas, sin embargo, hay gente que está comprando antigripales con vitaminas C. Nuestras ventas se han incrementado un 40 por ciento, como te digo, aunque hay competencia cerca, reportamos un alza en ventas”.

“Nosotros como vendedores de medicamentos, en algunos casos hacemos recomendaciones cuando el cliente lo solicita y en este caso les decimos que para prevenir estas enfermedades pueden tomar la vitamina C con el Redoxon o Aderogyl; eso les ayuda mucho o bien algunos antigripales”.

En otro punto de venta, Karla,. encargada de brindar atención en conocida farmacia de la zona centro de Xalapa, comenta que las ventas han subido hasta un 60 por ciento.

¿Qué medicamentos para la gripe se venden más?

“Si se han incrementado las ventas en vitaminas para las enfermedades de las vías respiratorias, creo que hasta un 60 por ciento a lo que normalmente compra la gente durante el año”, dijo.

Además, destaca que lo que adquieren son antigripales, antivirales, para gripe y tos para adultos y niños. “Lo que recomendamos a la gente es comprar medicamentos con vitaminas C, puede ser en jarabe o pastilla. Todo esto se inició a finales de noviembre con el cambio del clima y para evitar enfermarse las personas deben abrigarse correctamente y vitaminarse, además de comer saludablemente, eso ayuda mucho también”.

Especialistas recomiendan tomar vitaminas C y complejo B para estas fechas de bajas temperaturas/ Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Se deben reforzar las defensas para estas fechas de bajas temperaturas”, dijo Pedro Hernández, quien brinda atención y venta de medicamentos en una farmacia que está muy cerca de la Catedral de Xalapa.

“Las ventas han subido; compran mucha vitamina C, ya sea en ampolletas, tabletas o cápsulas y con esto se reporta hasta un 50% a un 60% en el incremento de las ventas; las bajas temperaturas han provocado enfermedades en las vías respiratorias por eso la gente debe cuidarse mucho y si requieren información siempre se les brinda”, detalla.

Para evitar enfermarse, recomendó a las personas tomar vitaminas C y complejo B para estas fechas de bajas temperaturas que se irán incrementando con el paso de los días.

“Hay que cuidarse y tomar vitaminas para reforzar las defensas; en cualquier farmacia siempre habrá alguien que les recomendará que tomar para no enfermarse, además para prevenirse”.

En importante farmacia de la calle Lucio, la encargada reconoció que el porcentaje no podría darlo en ese momento, pues dijo que la disminución de los casos de Covid, “bajó mucho las ventas y ahora se está incrementando la venta de antigripales, no tan rápido, pero si hay un incremento en estas fechas, no es muy rápido el crecimiento, pero si hay más que antes. A las personas les recomendamos medicamentos para prevenir enfermedades de las vías respiratorias como vitamina C, suplementos y con eso se fortalecen y previenen enfermedades como gripe, resfriados, influenza y todo lo que es viral”.