¡Enfermedades respiratorias suben! Neumólogo señala cómo prevenirlas

Veracruz, Ver.- Con la llegada de los frentes fríos y la presencia de bajas temperaturas en el estado de Veracruz, profesionales de la salud prevén un incremento del 30 por ciento en la presencia de enfermedades respiratorias.

El neumólogo e integrante de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, René García Toral, advirtió que el 4 por ciento de la población será inminentemente vulnerable a las condiciones climatológicas.

“Ahorita que vamos a tener cambios bruscos de temperaturas y que obviamente provoca una respuesta inflamatoria a nivel bronquial, hace que los bronquios se contraigan. El 4 por ciento de la población va a ser vulnerable a los cambios de la temperatura, al polvo y al humo y actualmente con estos nortes, va a ver población que va a empezar a incrementar con tos y el moco y ese moco se infecta que se puede infectar por virus o por bacteria y lo mismo se espera con las infecciones virales”.

Las más susceptibles serán las personas con problemas de alergia.

“El 4 %por ciento de la población son asmáticos. Una persona que tiene una infección viral ya sea Covid, o influenza, normalmente se va complicar cuando son hipereactores o asmáticos, perpetuando la tos y la falta de aire”.

Es por ello que la recomendación para las personas que presenten alguna comorbilidad como asma, se vacunen contra influenza, Covid y neumococo, porque eso les va a ayudar a que no se les complique cuando tengan una de estas enfermedades.

Sin embargo, eso no quiere decir que el resto de la población no pueda desarrollar alguna enfermedad o infección respiratoria, advierte el galeno.

“El resto de las personas posiblemente no van a tener esa tos molesta pero pueden llegar a tener neumonía, y que la infección respiratoria que normalmente se presenta en la etapa invernal que en la que estamos pues no tenga tanta complicación, no se perpetúe esa tos”.

“¿Cuál va a ser esa característica? Que va a ser persistente después de la infección viral. Una infección viral va a durarle unos cuatro a cinco días y se va a quitar, pero la personas que es hipereactora se le va a quedar la tos hasta un mes o dos meses y muy molesta y esa es una de las características de la persona alérgica que se infecta”, abunda.

Para esta temporada, las enfermedades más frecuentes serán:

Gripe común

Influenza estacional

Bronquitis

Bronconeumonías

Rinitis

Faringitis

Neumonía

La recomendación para las personas que atraviesen por alguno de estos padecimientos es que usen cubrebocas a fin de no contagiar a su familia, conocidos y población en general.

Además de vacunarse contra la influenza y Covid y consumir frutas y verduras, alimentos ricos en vitamina C, como la guayaba, naranja así como consumir abundantes de líquidos.