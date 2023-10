Ciencia y luz | El chorrito traicionero

¿Sabías que la incontinencia urinaria es un problema común entre las mujeres en todo el mundo? Aproximadamente el 48% de las mexicanas entre 30 y 60 años sufren de incontinencia urinaria. Pero, ¿Qué es la incontinencia urinaria? De acuerdo con la Sociedad Internacional de Incontinencia, es la pérdida involuntaria de orina. Existen tres tipos: de urgencia, de esfuerzo y mixta.

La incontinencia urinaria de urgencia es un deseo repentino de ir a orinar. Por otro lado, la incontinencia urinaria de esfuerzo es la pérdida de orina al aumentar la presión intraabdominal, y esto puede llegar a ocurrir durante el ejercicio, al estornudar, al reírse y al toser. Mientras que la mixta, es la combinación de ambas. Pero la más común es la de esfuerzo.

¿Qué factores son los que pueden producir incontinencia urinaria?

Algunos factores son la edad, el embarazo, el parto vaginal, la multiparidad, las infecciones urinarias, cirugías pélvicas, la menopausia, la actividad física de alto impacto y las enfermedades neurodegenerativas, como la diabetes.

¿Por qué es importante saber que es la incontinencia urinaria?

A pesar de que no es un padecimiento mortal, este puede llevar a tener limitaciones para realizar cierto tipo de actividades y generalmente produce aislamiento social y, por lo tanto, afecta de manera directa la calidad de vida de las mujeres que la padecen. La mayoría de las mujeres que tienen incontinencia no acuden a consejería médica, por ser un tema tabú. Usualmente, solo emplean el uso de pañales para poder realizar sus actividades. Pero esto no resuelve el problema.

¿Cómo se puede tratar la incontinencia urinaria?

En primera instancia tenemos el fortalecimiento del piso pélvico y modificaciones del estilo de vida, incluido la adecuada ingesta de líquidos, la pérdida de peso y no fumar.

Posteriormente, si los síntomas no mejoran con lo antes mencionado, se pasa a la terapia farmacológica, que incluye medicamentos antimuscarínicos y mirabegrón, donde el objetivo es mantener relajada la vejiga urinaria, pero usualmente se tienen efectos secundarios.

Las pacientes con síntomas que no responden a los tratamientos antes mencionados se derivan a un manejo invasivo, como dispositivos mecánicos, inyecciones de onabotulinumtoxinA, neuroestimulación y procedimientos de colocación de una malla para sujeción de la uretra/vagina/vejiga urinaria.

*Centro de Investigación en Fisicoquímica de Materiales, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.