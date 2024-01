Rápido y seguro: UV invita a campaña de vasectomías y detección de cáncer

Varones de entre 30 y 45 años son los que mayoritariamente acuden a la Clínica de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana (UV), para realizarse una vasectomía como parte de su proyecto de paternidad responsable, explica el doctor Alejandro Escobar Mesa, director de la institución.

Durante todo el año la Clínica de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana (UV) realiza jornadas de promoción de la salud y detección de enfermedades que incluyen las jornadas de vasectomía y detección oportuna de cáncer cérvico uterino.

Respecto a la de vasectomía que se realizó ayer, la primera del año, resalta que en general los varones que se deciden y acuden a realizarse el procedimiento están en la edad de mayor actividad sexual.

Explica que generalmente la mayoría de quienes optan por este método de planificación familiar están en un rango de edad de entre 30 y 44 años, aunque llegan más jóvenes, de 25 años, o más grandes, de 56 o más años.

Subraya que desde hace seis años cuando comenzaron con las jornadas de vasectomía ha notado que mantienen una buena demanda. No significa que haya aumentado porque se programa el número por día a 20. Siempre es esa cifra porque depende del equipo quirúrgico con que se cuenta en la clínica. No se puede convocar a 50 porque no se tiene esa capacidad.

Explica que los procedimientos los hacen con un equipo de la clínica y otro de la Secretaría de Salud. “Todos quienes las realizan tienen amplísima experiencia, así que puedo decir que durante 2023 por mes se ejecutaron unas 20, en promedio, por jornada”.

Remarca que este procedimiento quirúrgico es rápido dado que no se prolonga más allá de quince minutos.

Alejandro Escobar Mesa, director de la Clínica de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Indicaciones antes de realizarse una vasectomía

Indica que el paciente llega por la mañana con algunas indicaciones como no haber realizado ejercicio fuerte, ni haber sostenido relaciones sexuales. Después se le realiza su historial clínico para ver que haya cumplido con las indicaciones que se le dieron. Esas indicaciones están en la página en línea de la clínica.

Algunas de las situaciones que debe cumplir el paciente son:

Haberse bañado y desayunado

Llevar rasurada la cara anterior del escroto

Ir con acompañante

Vestirse con ropa cómoda e interior ajustada

Reportar si han tenido cirugías en testículos, diabetes e hipertensión arterial

Asistir puntualmente a la cita

Rápido y seguro

El especialista remarca que quienes realizan los procedimientos son expertos que han realizado miles de estas cirugías. No solo en la clínica sino en otros centros de salud.

Al paciente se le aplica un leve tranquilizante para después pasar a la cirugía y después permanecen en recuperación unos minutos, en posición semi sentados, para verificar que no haya sangrado, se les da una receta para que compren un medicamento para el caso de que tuvieran dolor.

Precisó que al final los pacientes tienen cita abierta, porque aunque en general, es un procedimiento limpio, sencillo y rápido, se les atiende en caso de que tuvieran algún problema.

Después de cierto tiempo regresan a una cita para hacerles un estudio que permite verificar que ya no tengan en su eyaculación espermatozoides, dijo.

Esto porque puede pasar un accidente y un embarazo no deseado, por lo que se les pide que cuando tengan relaciones tras la cirugía por un tiempo sigan utilizando condón. “Que no dejen de protegerse hasta que el laboratorio diga que ya están libres”.

El doctor Alejandro Escobar dice que considera que ya no hay mitos sobre este procedimiento y resalta que la clínica universitaria tiene un enfoque de perspectiva de género que atiende tanto a mujeres como a hombres para que se involucren en el tema.

Expone que se ofrece una atención de alta calidad, con jornadas de atención gratuita y los servicios que se cobran son a un precio simbólico pero de calidad porque es retribuir a la sociedad lo que la Casa de Estudios recibe de la misma.