Parteras; ángeles que ayudan a traer a tus pequeños a éste mundo [Video]

Antes de que llegara la tecnología a la obstetricia (profesión que se encarga del embarazo, parto y puerperio) existían mujeres que se dedicaban a todas las labores que traía consigo un parto, a ellas se les conocía como parteras, en la actualidad el término ya no es tan común como antes, pero su labor sigue siendo importante, más cuando se trata de apoyar en las comunidades.

El 5 de mayo se le conoce como el Día Internacional de la Partera, decisión que fue tomada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la intención es conmemorar el trabajo e importancia de éstas mujeres a nivel mundial, por ejemplo, existen lugares en las que son la única opción para realizar las labores de parto.

Cabe resaltar que en México la partería tradicional forma parte de la medicina tradicional indígena, el cual cuenta con todo un modelo tradicional de atención a las embarazadas durante su proceso, además de atención al recién nacido; en la cultura náhuatl a las mujeres que se dedicaban a la partería se les conocía como “ticitl” que era una formar de reconocer a las personas que apoyaban a las mujeres en ese proceso.

¿Cuál es la importancia de las parteras en la actualidad?

Pese a que no es un oficio “famoso” o muy conocido por las sociedad actualmente, en algunos caso se cree que ya no existen, contar con parteras es algo muy importante ya que debido a diferentes situaciones en la sociedad, los servicios de salud no son iguales para todos los habitantes, por ejemplo, en México contar con una partera en las comunidades es de vital importancia.

Local Médicos de “bata blanca” le impiden atender partos; la vida de Gertrudis

De acuerdo a la Secretaría de Salud en Veracruz en muchos casos las parteras son la única opción para las mujeres de las comunidades más lejanas a las ciudades y su función no sólo es vital para la mujer, también es importante para los bebés o recién nacidos, ya que además ayudar en las labores del parto, ayudan a orientar a las mamás en la alimentación y métodos de planificación familiar.

¿En Veracruz todavía se practica la partería?

Sí, existen dos tipo de parteras las tradicionales y las auxiliares, cabe señalar que también los hombres pueden ser parteros, en Veracruz se cuenta con programa llamada IMSS Bienestar que cuenta con el servicio de Unidades de Salud, Brigadas de Salud, Unidades Médicas Móviles y los Centros de Atención Rural Obstétricas, que se ubican en diferentes parte de la entidad.

De acuerdo al sitio IMSS BIENESTAR existen en Veracruz existen siete Centros de Atención Rural Obstétricas, divididas en la zona norte y sur, aquí te presentamos la zona, municipio y el lugar donde se ubican éstos centros, que pueden ser de mucho apoyo para las futuras mamás, aquí te dejamos la información:









Zona norte

Tlalchichilco en la comunidad el Naranjal

en la comunidad el Naranjal Ixhuatlán de Madero en la localidad de San Francisco

de Madero en la localidad de San Francisco Texcatepec en la comunidad de Texcatepec

Zona sur

Jesús Carranza , en la localidad El Tesoro

, en la localidad El Tesoro Soledad Atzompa , en la comunidad Huitzila

, en la comunidad Huitzila La Perla , en la comunidad La Perla

, en la comunidad La Perla Hueyapan de Ocampo, en la localidad de Loma de Sogotegoyo

Veracruz uno de los estados con mayor número de parteras en México

De acuerdo a los datos que mencionan en el IMSS Bienestar, Veracruz es el segundo lugar nacional con el mayor número de parteras, por detrás de Chiapas que cuenta con 2 mil 770 personas que se decían a éste oficio, así que la entidad sigue siendo un referente en el tema, por lo que siempre será importante destacar el trabajo de las parteras y parteros, gracias a ellos hay muchas familias felices en México.