Neuróticos Anónimos invita a reunión para tratar temas de salud mental

En el marco de su 38 aniversario, el grupo Buena Voluntad 24 horas Xalapa de Neuróticos Anónimos llevará a cabo una junta de información dirigida al público para que conozcan esta alternativa de solución para problemas emocionales que ha ayudado a miles de personas.

La junta es el próximo 28 de enero a las 11:30 de la mañana en el salón del Sindicato del Seguro Social ubicado en Rébsamen número 40 y la entrada es gratuita.

Salud ¿Cómo saber si padezco neurosis? Grupo de ayuda llama a atenderse

La invitación es para quienes tengan curiosidad o alguien que incluso se sienta bien, pero también para quien enfrente problemas emocionales como la ira, la tristeza, los celos, miedo, depresión o angustia, dijo Erik J.

Y es que dijo que los problemas emocionales se siguen presentando entre la población xalapeña pues diariamente hay una o dos personas que se acercan a los grupos de neuróticos anónimos a pedir información por enfrentar algún problema emocional.

“Incluso desde niños empieza uno a mostrar miedos, temores, sobre todo cuando hay niños que nos atacan por nuestro físico o forma de vestir que eso no debería, pero sí se ha sentido y desde ahí empiezan temores y miedos y las inseguridades es lo que está más presente en el ser humano”, agregó Yudith A.

Recordó que con la pandemia por el Covid-19 se presentaron más crisis de miedo y ansiedad e incluso intentos de suicidio ante el miedo a ese padecimiento.

La invitación es para quienes tengan problemas emocionales, curiosidad o alguien que incluso se sienta bien | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

En Xalapa existen dos grupos de Neuróticos Anónimos, uno en la calle Allende del centro de la ciudad y otro en la calle Rafael Valenzuela número 402 de la colonia Rafael Lucio a los que acuden alrededor de 25 personas.

Además, sus líneas telefónicas funcionan las 24 horas del día y son la 228 8181107 y el 228 8171709. Las terapias son totalmente gratuitas y los grupos están abiertos a partir de las 8:00 y hasta las 12:00 de la noche.

Yudith remarcó que la enfermedad de la neurosis no respeta edades por lo que también cuentan con un grupo de Neur-A-Teen que, si bien no tienen ese problema, sí pasan por situaciones difíciles en su entorno y se les puede ayudar para no aislarse y hacerle frente.

“Niños son como cuatro o cinco y ellos solo van los sábados. No consideramos que ellos sean neuróticos, pero a veces sí son afectados por su ambiente, a lo mejor con los familiares, son niños a veces afectados por la neurosis de algún familiar, amigo o conocido y entonces es algo como preventivo”, agregó.