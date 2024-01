Discriminación y olvido a personas en situación de calle, alertan especialistas

Enfermedades de salud mental, el consumo de sustancias adictivas y la falta de recursos económicos, son algunas de las causas por las que las personas se ven en la necesidad de vivir en las calles de la ciudad, refieren especialistas.

Mientras estas poblaciones acusan discriminación y falta de apoyo, otro sector asegura que representan un problema de imagen y salud pública en lo que las autoridades han sido omisas.

Al respecto, las instituciones refieren que hace falta legislar para tener las atribuciones necesarias para actuar a fondo y de manera integral por estas personas en situación de calle, algunas de ellas con enfermedades mentales y que es necesario contar con herramientas como un albergue exclusivo para su atención.

Aunque no existe un censo del número de personas que viven en las calles de Xalapa, la autoridad municipal ha reconocido que la mayoría de estas se concentran en la zona centro de la ciudad. Sin embargo, hay otros puntos como la avenida Xalapa, la zona de los Sauces, los Lavaderos de Ruiz Cortines y algunos puentes de la ciudad en donde también hay presencia de personas durante las noches.

Hay abandono por parte de las familias: Instituto de Salud Mental

En muchos de los casos de personas en situación de calle con alguna enfermedad mental existe un abandono por parte de sus familias afirmó el director del Instituto Veracruzano de Salud Mental “Dr. Rafael Velasco Fernández”, Víctor Manuel Villanueva Hernández.

Explicó que hay casos en que los propios familiares abandonan a estas personas que son diagnosticadas comúnmente con esquizofrenia.

Autoridad municipal ha reconocido que la mayoría se concentran en la zona centro de Xalapa | | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Lo que nosotros vemos en el hospital es enfrentarnos al agotamiento familiar, es muy raro que aquí llegue una persona sin familiares o sin alguna dependencia que les apoye a traerla, lo que vemos es la intención de las familias en abandonarlas o la omisión de cuidados que es muy frecuente y podemos hablar principalmente en casos de personas con diagnóstico de esquizofrenia paranoide o algún espectro de cuadros psicóticos”.

Expuso que también hay personas consumidoras de alguna sustancia que pueden tener afecciones neurológicas no meramente psiquiátricas.

Precisó que esta institución está “limitada” para poder recoger personas en situación de calle y que por tanto, dependen de otras como el DIF. Son ellos, explica, quienes al detectar alguna omisión de cuidados tendrían que entrarle al juicio e intervenir socialmente para que estas personas puedan tener un cuidador ya sea un familiar o sean ellos los que se encarguen de que estas personas puedan tener un tratamiento, apego al tratamiento y puedan reinsertarse socialmente.

Remarcó que la esquizofrenia es el padecimiento más común en las personas sin hogar y que en la mayoría de los casos no hay un apego al tratamiento además que la esquizofrenia también provoca un deterioro que hace que las personas puedan ser muy agresivas, no confíen en nadie y crean que todos les vamos a hacer daño y por eso tiene como ese aislamiento.

hay personas consumidoras sustancias que pueden tener afecciones neurológicas no meramente psiquiátricas | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

De esa forma, coincidió en la necesidad de que exista un albergue para las personas que enfrentan una situación así.

Legislativamente también es necesario actuar dado que, si no hay familiares, el siguiente paso sería el DIF que podría hacerse cargo a través de un espacio como un albergue y no un hospital psiquiátrico, añadió.

El problema no es exclusivo de Xalapa

La problemática de las personas en situación de calle no es privativa de Xalapa sino que se enfrenta a nivel internacional, pues hay muy pocas ciudades que tengan una respuesta institucional integral para paliarla, considerando que se requiere de programas y recursos, asegura el director del DIF municipal de Xalapa, Alejandro del Ángel Aguilar.

Para el funcionario municipal, es necesario ir a las causas puesto que en muchos casos el problema es el consumo de sustancias adictivas y de salud mental, pero además la falta de una red de apoyo social como debería ser la familia que en la mayoría de los casos rehúyen el asunto.

“En la mayoría de los casos cuando nosotros acudimos encontramos que las personas tienen familias, pero rehúyen del asunto por el problema de adicción o de salud mental. Nosotros atendemos ya la última parte que es la persona que está generando un conflicto”.

La problemática de las personas en situación de calle no es privativa de Xalapa | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Otra situación, reconoce, es que en el sistema DIF municipal no se cuenta con un albergue específico para estas personas porque al llevarles a un espacio así, también se asume una responsabilidad de custodia para lo que se requiere tener una legislación que avale este proceso de asistencia social.

“Cuando el DIF municipal recibe un aviso de una persona así siempre acudimos, invariablemente acudimos, no hay ningún caso que no hayamos atendido cuando somos notificados. Cuando las personas al acudir tienen una necesidad de atención médica, siempre buscamos la asistencia médica con el hospital”.

Cuando se da el caso el paciente egresa, añadió, las instituciones, sea DIF o cualquier otra que lo llevó es el responsable de recogerlo, de ahí que se vuelva un tema complicado.

Agregó que existen algunos albergues y personas particulares que sí han accedido a tener temporalmente a estas personas de manera altruista, ya sea anexos de Alcohólicos Anónimos (AA) cuando tienen problemas de adicciones e incluso cuando no las tienen y en correspondencia el DIF colabora con ellos con insumos que requieran como cobertores o catres.

Precisó que, en 2022, el DIF atendió 15 casos de ese tipo y en 2023, 10, aunque no son la única institución que los asiste pues también puede ser Protección Civil o la Secretaría de Seguridad Pública que actúan en consecuencia a lo que encuentran, “a veces sí refieren familiares y los contactan o sí refiere algún domicilio y lo llevan a su domicilio, y esa persona lo más seguro es que recurre en su situación de calle”.

De las personas a las que han atendido, detalló, en el 75 por ciento no han aceptado moverse o irse a algún albergue, aunque han contactado a sus familiares también.

Insistió en que es necesario ir a las causas del problema que es la atención a la salud mental, así como lograr que la familia asuma la custodia y acompañamiento en el tratamiento de salud mental y/o en el tratamiento de adicciones que pudiera existir.

“¿Intervenimos? Sí intervenimos, como se puede, como lo podemos hacer y lo hacemos con muy buena voluntad y con muy buena fe”, dijo.

En muchos casos el problema es el consumo de sustancias adictivas y de salud mental | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Se ha abandonado a esta población

La presencia de personas en situación de calle sigue creciendo en el centro de Xalapa y otros espacios de la periferia sin que alguien se responsabilice o tome cartas en el asunto señalan vendedores de la zona centro, quienes aseguran que las autoridades de todos los niveles han sido omisos o se han negado a atender la problemática y no hay soluciones.

Juan, vendedor de tacos del parque Juárez, explicó que ha incrementado el número de personas en esa condición, algunos con enfermedades mentales, lo que se ha convertido en un problema para ellos, pues el abandono en el que se encuentran despide malos olores que ahuyenta a los clientes o visitantes.

"Se ha vuelto un poco difícil porque la gente viene a comer y luego están estas personas, a veces no es que sean groseros, pero su higiene personal por obvias razones no es tan buena y directa o indirectamente nos afecta a nosotros que vendemos comida porque ya no se acercan tanto a comer por el olor que despiden que es cada vez más fuerte".

Sostuvo que, aunque intentan ser comprensivos, cuando empieza a haber afectaciones en sus ventas, se vuelve complicado.

Reconoció que, aunque las autoridades cuentan con albergues, no todas las personas sin hogar aceptan la ayuda ni quieren irse a algún otro espacio seguro.

Familiares abandonan a estas personas que son diagnosticadas comúnmente con esquizofrenia | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"Uno no puede sacarlos o moverlos porque uno no está en condiciones y no somos las personas pertinentes para hacerlo. A mí no me ha tocado ver que haya personal de alguna dependencia que se les acerque o les ofrezca algún albergue, pero otros compañeros sí dicen que se les ha hecho el acercamiento y se les ha invitado, pero no todos quieren. Yo creo que están tan acostumbrados a vivir en la calle que piensan que van a estar encerrados o desconozco el motivo, pero no todos quieren el apoyo, ya se acostumbraron a vivir así”.