Por grabar a un mapache, joven echa a perder propuesta de matrimonio [Video]

Orizaba, Ver.- ¡Por fin llegó febrero! El mes preferido por los enamorados ya que en estos días es cuando las parejas andan más melosas y románticas de lo normal, tanto que “el amor se siente en el aire”, como dice la canción Love is in the air del artista John Paul Young.

Tanto en México como en otras partes del mundo, febrero es un mes especial para los románticos y que están disfrutando del noviazgo, pues es precisamente en este mes cuando se celebra del Día del Amor y la Amista o también llamado San Valetín, que es el 14 de febrero.

¿Por qué se celebra el 14 de febrero el San Valetín?

San Valentín fue una festividad, aprovechada por la iglesia católica en el mundo, y se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien en esas fechas tomó la determinación de prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, bajo el argumento de que los hombres solteros y sin familia eran los mejores soldados para mandar a la guerra, ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales.

Por ello Valentín, en contra del decreto propuesto por el emperador comenzó a celebrar en secreto matrimonios para hacer realidad los sueños de los jóvenes enamorados. De ahí nace que San Valentín sea el patrón de los enamorados.

Y la fecha se conmemora un 14 de febrero, ya que un día de esas fechas es cuando el emperador Claudio II sentencio a muerte a Valentín.

En la actualidad muchas personas consideran esta fecha como algo comercial, ya que por todos lados hay mercancías alusivas al tema del amor y la amistad, además de que estos productos suben de precios por la demanda.

Es así como podemos pasar por una tienda de algún centro comercial o por las calles y ver que en algunos locales ya hay decoraciones de corazones rojos y sosas, con flores y muñecos de peluches o frases alusivas al amor.

Pero además no solo es el 14 de febrero sino que durante todo el mes se pueden apreciar estas decoraciones en las principales ciudades de Veracruz, para muestra un botón en los municipios de Córdoba y Pánuco, que en sus principales calles ya se pueden apreciar decoraciones con corazones y luces led en tonos rojos.

La ciudad de Córdoba ya luce la decoración del Día del Amor y la Amistad en calles del centro / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Todo estos ambientes románticos animan a que algunos valientes opten por planear la propuesta de matrimonio a sus novias, y es que el hecho de pensarlo es algo muy especial, ya que estarás “pidiendo la mano” de la persona con la que esperas pasar el resto de tu vida.

Obviamente que la propuesta de matrimonio tiene que ser algo especial, debes elegir un sitio adecuando en donde exista el romanticismo y las condiciones ideales para hacer la tradicional pregunta “¿te quieres casar conmigo?”.

La propuesta de matrimonio es un evento único e irrepetible por ello muchas parejas suelen grabar este momento en video o fotografías / Foto: DesignByDessie | Pixabay

Pero no solo se trata de buscar el lugar adecuado para este evento especial que marcará sus vidas, sino que en la actualidad esta conmemoración puede quedar grabada en un romántico video que podrán enseñar a sus hijos y nietos para ver cómo empezó su historia de amor.

Pero imagínate que tienes todo listo para hacer la propuesta de matrimonio a tu pareja, y le has pedido a tu mejor amigo, amiga o a un familiar que sean los responsables de grabar este significativo momento que será irrepetible en sus vidas y que por alguna razón la persona encargada de grabar el momento exacto ¡lo estropee por grabar un mapache!

Pues aunque no lo creas esto es una historia real, y el usuario de TikTok Mary Dawson subió un video en esta red social en donde precisamente paso lo que te contamos, el encargado de grabar el momento especial de la propuesta de matrimonio y entrega del anillo de compromiso se perdió porque el encargado no la grabo por estar mirando a un mapache que se le apareció a un lado.

#foryoupage #racoon #ifeltsobad #ifailed #proposal #capturethemoment ♬ original sound - Mary dawson @marydawsonl Missed the whole kneeling part. Dont worry, she wasn’t mad! #fyp

Sin duda que la pareja guardará en su memoria y en su corazón el momento en que decidieron unir sus vidas con la propuesta de matrimonio, pero también se han de ver puesto tristes porque el momento no quedo grabado en su video, pero eso si, siempre tendrán a su buen amigo mapache que les interrumpió ese momento mágico, ¿Qué habrías hecho tu si eso mismo te pasará?