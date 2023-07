¿Conoces el tianguis de la colonia Rafael Lucio? Sitio es una visita obligada de Xalapa

Cada domingo decenas de familias xalapeñas y de municipios como Rafael Lucio, Jilotepec, Banderilla, Emiliano Zapata y Naolinco visitan el tianguis de segunda mano que se coloca en las calles Gildardo Avilés y Mérida, en la colonia Rafael Lucio de esta capital veracruzana.

Este espacio es ampliamente concurrido, no sólo por la variedad de productos que se pueden encontrar, sino por los alimentos que son preparados al momento.

¿Qué otros días se ubica el tianguis?

Conocido como el tianguis del AutoZone, los comerciantes ocupan un espacio en este sitio los días jueves y domingo.

Sin embargo, los domingos son más concurridos porque para algunas familias ya es un punto “obligado” a visitar, debido a los bajos costos en los que se pueden adquirir los productos que se requieran.

¿Qué objetos se pueden encontrar en el tianguis de la colonia Rafel Lucio de Xalapa?

La mayoría de la venta de este lugar es la ropa y el calzado de segunda mano. Para dama, caballero, niños o niñas, se pueden encontrar prendas de vestir de todo tipo.

El grito “pásele, ¿qué le vamos a dar?” u “oferta, aquí hay para todos” se puede escuchar en varias partes del tianguis, donde una prensa puede ofrecerse a un costo mínimo de 5 pesos.

De esta misma forma se ofrece calzado casual, de fiesta, escolar o deportivo. Hay pares de zapatos nuevos y de uso, según el gusto, la demanda y el presupuesto del cliente.

Para las mujeres se cuenta con amplia variedad de cremas, cosméticos, perfumes y productos de belleza.

Artículos para el hogar, herramientas, materiales de construcción y múltiples piezas para reparaciones forman parte de la variedad que se tiene en este espacio.

Conocido como el tianguis del AutoZone, los comerciantes ocupan un espacio en este sitio los días jueves y domingo | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En un par de puestos se pueden adquirir medicamentos de diferentes tipos, algunos de ellos como el paracetamol o el ibuprofeno con descuentos o a precios menores de los 20 pesos.

Los juguetes para los menores de edad, ya sea nuevos o de uso, también forman parte de la amplia variedad que en este lugar se encuentra.

Productos de papelería, incluidos plumones, sellos y libretas de moda, se pueden comprar a precios más accesibles que en los espacios establecidos.

En las dos cuadras en “L”, que rodean el panteón Xalapeño, se pueden encontrar alimentos tradicionales recién salidos del comal, preparados en casa, postres e incluso comida china.

¿Qué tipo de alimentos se ofrecen?

Algunos puestos únicamente se dedican a la venta de aguas para todos los paladares, por lo que hay de jamaica, horchata, sandía, melón, fresa, limón-pepino, entre otros.

El tianguis de la colonia Rafael Lucio o popularmente conocido como "el del AutoZone" es un sitio ampliamente concurrido | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa Artículos para el hogar, herramientas, materiales de construcción y múltiples piezas para reparaciones forman parte de la variedad | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Los puestos de fruta picada o fruta con yogurt se encuentran entre la variedad de alimentos.

En algunos puntos del tianguis se leen algunas pancartas con el siguiente texto: “Señor comerciante vienes a vender y obtener un ingreso, no ha destruir ni molestar. Respeta. No invadir arroyo vehicular, no estacionarse en las esquinas, moderar el volumen de la música, no tires los arbolitos ni les pongas objetos encima, las plantas y jardines no son baño ni basurero, no obstruyas las entradas de las casas, evita reporte a la autoridad”.

Cada domingo decenas de familias xalapeñas visitan el tianguis de segunda mano | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa La mayoría de la venta de este lugar es la ropa y el calzado de segunda mano | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Dichos letreros fueron colocados por los vecinos de la zona y jefes de manzana.

A pesar de la amplia competencia que se tiene en este sitio, todos los tianguistas, que tienen varios años llegando a este lugar, trabajan en colaboración y respetando los espacios que cada uno tiene asignado.