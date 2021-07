¡Alto al racismo! Echan a latinas de piscina en EU; escuchaban música mexicana

El racismo hoy en día sigue presente en la sociedad, lo cual es lamentable, pues existen sin fin de campañas y organizaciones que buscan concientizar a la población y evitar los actos de discriminación o violencia en contra de las personas simplemente por su sexo, color o en este caso, lugar de origen.

En esta ocasión, un grupo de mujeres latinas fueron víctimas de un acto racista, el cual denunciaron mediante sus redes sociales.

Ellas se encontraban en una piscina de un gimnasio de Estados unidos, allí estaban disfrutando del sol y pasaban un buen rato, hasta que un policía se les acercó y les pidió que se retiraran, pero ¿cual fue el motivo?, simplemente decidieron echarlas del sitio porque se encontraban escuchando música en español.

El sujeto que se encargó de sacar a las mujeres fue un oficial de la Oficina del Alguacil de Hendersonville, quien siguió las órdenes de la dueña del gimnasio Flex Fitness Center.

Las mujeres grabaron el incidente y lo compartieron mediante la cuenta de TikTok @esposatoxica, logrando hacerlo viral.

@esposatoxica Tiktok, do your thing. ♬ original sound - Bianca Emma Figueroa

"Me duele tanto ver la desigualdad y el racismo. Ella tenía música en inglés y no dicen nada, pero como nuestra música era en español, ella –la encargada– con una mala actitud desconectó y se llevaba nuestra bocina y eso no es igualdad”, expresó una de las mujeres latinas afectadas.

Las reacciones de los usuarios se hicieron presentes, muchos han pedido un alto a la discriminación y exigen justicia para estas mujeres y ara todos los latinos.

Cabe mencionar que, las mujeres afirmaron que llevarán el caso a la Corte, pues desean que el racismo pare, pues fueron juzgadas y menospreciadas solo por no tener como idioma natal el inglés.