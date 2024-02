André Gignac casi "pierde la cabeza" por dar un autógrafo, te contamos [Video]

Seguro te ha pasado que entre la multitud te encuentras por suerte a tu artista o jugador favorito, obvio no vas a perder la oportunidad de intentar pedirle un autógrafo para enmarcar ese gran momento en tu vida, todos tenemos héroes y muchas veces encontrarlos es difícil, pero que tal si en tu intento por el autógrafo casi lograr causarle un accidente a tu ídolo.

Eso ocurrió con una de los delanteros más importantes en la historia del futbol mexicano, nos referimos a André-Pierre Gignac jugador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien casi se accidenta al tratar de firmarle la playera a uno de los fanáticos del club norteño, lo bueno que todo quedó en un susto.

¿Quién es el delantero André-Pierre Gignac?

Tenemos claro que si no eres fan de futbol mexicano o simplemente el futbol en general, platicarte de André-Pierre Gignac no sería algo interesante para ti, pero eso lo podemos cambiar ya que te damos algunos datos importantes del jugador, los cuales podrían ayudar a que por lo menos intentes ver algún partido en el que juegue el delantero europeo.

De acuerdo al sitio futbolero Transfer market el jugador de origen francés militó casi toda su carrera en la Liga I de Francia, comenzó a jugar profesionalmente con el Toulouse, equipo al que llegó en el año 2007 por una cifra de 2 millones de euros, tiempos en el que el mercado de jugadores no manejaba cifras tan elevadas.

Tras su paso por Toulouse, el atacante francés cambio de rumbo y ficho en el año 2010 con el Marsella, uno de los clubes más importantes de Francia, el pase costó 14.5 millones de euros, pero su historia en México comenzó en el año 2015 cuando fue de los llamados fichajes “bomba” de la Liga MX, para ese torneo fueron los Tigres de la UANL los que desembolsaron 10 millones de euros.

André-Pierre Gignac un ídolo en la Liga MX

El francés que llego prácticamente hace una década, es de los referentes del futbol mexicano, siendo Tigres el club donde ha tenido el mejor rendimiento de su carrera, de acuerdo a los datos de Transfer Market, el atacante sumar 367 partidos disputados desde su llegada a México, una cifra nada fácil de tener.

Doble Vía ¿Empanada cordobesa no es mexicana? Te contamos

Además es uno de los mejores delanteros y anotadores en la historia del futbol mexicano, suma en su número un total, al momento, de 204 goles marcados como delantero centro, pero eso no es todo, también sabe lo que es jugar en equipo y de acuerdo a la estadística cuenta con 50 asistencias.

Entre sus logros está ser es máximo anotador de la competencia en donde juega en seis ocasiones tres en la Liga MX, una en la League One, uno en el Mundial de Clubes y el último en la Concacaf Champions League.

Con los Tigres también fue nombrado el mejor jugador de la temporada, junto a dos Copa de la League One vistiendo los colores del Olympique de Marsella, un trofeo de Campeón de la Concachampions y las múltiples ocasiones que ha levanto el trofeo de campeón en la Liga MX, la última vez lo hizo en el 2023 luego de ganarle a las Chivas.

André-Pierre Gignac: ¿qué le paso al delantero en unas escaleras eléctricas?

Si bien no se tiene conocimiento el lugar, lo que es un hecho es que Tigres casi se queda sin delantero tras su llegada con el equipo, al verlo en las escaleras eléctricas una aficionada se acercó a que le firmara su playera, pero al no poder agarrar Gignac trato de acercarse para tomarla, pero no se percató que la escalera eléctrica estaba por toparlo con el techo.

Fue gracias a uno de sus compañeros de equipo que todo quedó en un anécdota y risas al final, lo que si podemos constatar es que el atacante francés de los Tigres casi “pierde la cabeza” por firmar un autógrafo, de los pocos jugadores que se detienen a atender a la afición. A continuación te dejamos el video.