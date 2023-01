Dj Bouncy, el juguete para niños que los adultos corrompieron en TikTok (Video)

Dj Bouncy es un juguete de la marca Fisher Price que tiene como objetivo impulsar el desarrollo del lenguaje en niños y niñas, sin embargo, hace unos días se viralizó en TikTok cuando los adultos comenzaron a darle un uso diferente.

Cómo parte de sus funciones, el artefacto graba todo lo que le digas para después reproducirlo y ponerse a brincar, algo que ya ha sido aprovechado de forma incorrecta por algunos.

Sumado a ello, las personas no dejaron pasar la oportunidad de grabar sus actos mal intencionados y compartirlos en redes sociales, convirtiendo al juguete en toda una tendencia entre los usuarios del Internet.

Ahora, hay más de un clip de Dj Bouncy siendo utilizado de forma inapropiada en las redes sociales, los cuales suman miles de visualizaciones, me gustas y comentarios graciosos o llenos de doble sentido.

“Los diseñadores de estos juguetes o son muy inocentes o muy brutos”, “Hasta donde han llegado las mentes perversas”, “Necesito este juguete, no me importa que sea para niños”, “Diablos! Juguetito…”, “Lo veo otra vez y me sigo riendo”, comentaron algunos.

Nota publicada originalmente en El Sol de La Laguna