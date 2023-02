Mujer critica en redes sociales a México por mandar perros rescatistas a Turquía [Video]

México destaca por mandar apoyo a las naciones que sufren de algún desastre natural, por ejemplo está la situación en Turquía y Siria, lugares que fueron asotados por un terremoto, del cual todavía se sigue sacando el recuento de los daños; parte del apoyo que mando el país, fueron sus famosos perros rescatistas, quienes ayudaron cuando ocurrió el sismo en la CDMX.

Con todas las personas ayudando a turcos y sirios, enfocados en tratar de salvar a la mayor cantidad de personas y mascotas que puedan, una usuaria de TikTok no perdió el momento para dar su opinión, tundió con todo a los mexicanos por, según ella, ser unos fanfarrones al mandar a perros rescatistas a la zona de desastre.

El video original ya no lo podrás encontrar en las redes sociales ya que fueron tantas las críticas que recibió la usuaria, que mejor prefirió abandonar su cuenta de TikTok y borrar los videos de su muero, pero en esta época de redes sociales nada está oculto, todo se puede guardar, por eso es importarte pensar antes de emitir un comentario.

El clip lo rescataron o replicaron varias cuentas de TikTok, además de comenzar a criticarla y llenarla de preguntas, algunos sólo se limitaron a compartirlo, por ejemplo tenemos la cuenta de @jessaencanada quien lo subió y ya cuenta con más de 200 mil reproducciones, sin duda fue un tema difícil para la joven argentina que mejor prefirió abandonar la conversación.

¿Qué fue lo que dijo la joven argentina en su video de TikTok referente a los mexicanos?

El clip que te vamos a presentar dura casi un minuto y te muestra con subtítulos, todos los comentarios que emitió la joven argentina, que cabe mencionar, se ve muy molesta en el momento que se puso a grabar y comentar referentes a los mexicanos y sus perros rescatistas.

El video fue posteado originalmente, queremos pensar, por la cuenta llamada @reporteralatina la cual ya no la encuentra en TikTok, pero lo que si encuentras es el video que inicia directo con las críticas de la joven argentina que no bajo a los mexicanos de infumables.

“Ay chico no es por nada peo me tienen harta nunca vi más videos de México por los 4 perritos que mandaron de hecho están todos héroes” parte de sus comentarios, además dijo que subir videos de los perritos ayudando en Turquía está mal que “ustedes no están ahí para ser superhéroes ustedes están ahí para ayudar a la gente de Turquía ególatras”.

Podemos interpretar que la joven estaba molesta porque se daba información del trabajo de los perritos y agregó que no sólo fue México quien mando ayuda canina, pero los mexicanos de acuerdo a las palabras de la joven, fueron los que más alardearon del asunto al grado de calificarlos como “infumables”.

El problema, sentimos, fue cuando se le ocurrió comparar al mundial de futbol con un desastre natural, en ese momento sentimos que fue cuando perdió la atención de mucho y comenzaron las críticas, en el video que te vamos a mostrar los comentarios fueron:

“Cómo México no era infumable cuando ayudó a Argentina a reestructurar su deuda” “Viva México” “ganamos el mundial? Jajaja pues no te vi jugando ee” “pues que cada país se sienta orgulloso de sus logros, y si le molesta lo de México pues no lo vea y punto”, como podrás observar los comentarios en este video estuvieron encendidos, no queremos ni pensar que fue lo que le dijeron después de subir el video.