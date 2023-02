¿Conoces a algún veracruzano en Turquía? No hay reporte sobre afectados de sismo

El director general de Atención al Migrantes del Gobierno del Estado, Carlos Enrique Escalante Igual, dio a conocer que no se tiene conocimiento de que veracruzanos hayan sido afectados por el sismo registrado en Turquía y Siria.

“Puede que haya veracruzanos, pero en Relaciones Exteriores nos han dicho que no se tiene reporte de veracruzanos solicitando ayuda, pero eso no significa que no haya”, dijo.

En entrevista, refirió que a la fecha no tiene el control o registro de personas originarias de la entidad que se encuentren en dichos países. "Cuando les pregunté si hay veracruzanos me dijeron que no, pero se refieren a que no hay veracruzanos solicitando el apoyo", expuso.

Local

Manifestó que en caso de que haya casos o solicitudes se mantendrán atentos para brindar el apoyo correspondiente. "Estamos atentos y vigilantes de las noticias que puedan surgir, siempre que se nos pide ayudamos en todo lo necesario, en esta ocasión será lo mismo", comentó.

El reporte de este martes indica que más de 7 mil 700 personas murieron y miles resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 7,8 que se registró en Turquía y Siria ayer lunes.

Miles de edificios colapsaron en ambos países y las agencias de ayuda están especialmente preocupadas por el noroeste de Siria, donde más de 4 millones de personas ya dependían de la asistencia humanitaria.

El sismo, uno de los más fuertes en la región en más de 100 años, se registró a 23 kilómetros al este de Nurdagi, en la provincia turca de Gaziantep, a una profundidad de 24,1 kilómetros, según el Servicio Geológico de EE.UU.