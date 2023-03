¡Justo en el altar! Joven decide arrepentirse y ya no se quiere casar! [Video]

Las historias de amor en muchas ocasiones terminan con la pareja llegando al altar y jurándose amor eterno, uno de los llamados mejores días de la vida para algunas personas, pudo convertirse en una pesadilla cuando justo en el momento de decir “sí, acepto” un joven decide que ya no quiere seguir con la boda.

El clip lo puedes encontrar en TikTok, el encargado de subirlo a la cuenta fue el usuario @davidfacha13 que muestra un video donde la pareja ya está justo en el altar ya con el párroco en la ceremonia, momento en el podemos deducir que los nervios los traicionaron y en lugar de decir sí, dijo no, pero eso sólo él novio lo sabe.

En un minuto con 20 segundos nos muestran todo lo que ocurrió ese día, y se resalta que el cura de la iglesia pudo tratar de corregir el camino que había tomado el novio, pero todo se mal interpretó ya que usuarios aseguran que no quería ayudarlo sino presionarlo a decir “sí, acepto”, pero eso ya lo podrás decir tú cuando veas el video.

Novio se arrepiente de casarse justo llegando al altar el día de su boda

Lo primero que nos damos cuenta es que la escena no fue grabada en México, podríamos creer, por el tipo de acento y palabras que se ocuparon, que pudo ser en algún punto del sur de continente.

Virales ¡La pelea del año! Joven se enfrenta a unos perritos que le querían robar sus tortillas [Video]

Al momento el video supero las 8 millones de reproducciones, le ha gustado a cerca de 235 mil usuarios, de los cuales lo han compartido en casi 47 mil ocasiones y los comentarios llegaron a más de 6 mil cuatrocientos, entre los que podemos destacar los siguientes:

“Hasta el cura lo obligó” “el pedía auxilio!!! Y el padre no entendió” “las reglas dicen si es obligado a contraer matrimonio se suspende la ceremonia, pero el cura tb lo obligó” “el novio lo vio como última opción para poder salvarse y el padre no entendió” “la hubiera dicho… parpadea tres veces si vienes obligado… al final hasta a mí me confundió”

Al principio del video se puede observar al cura preguntándole al novio si se quería casar con su pareja y fue la respuesta que dio lo que encendió las alarmas en la iglesia, al grado que la novia se quedó viendo con preocupación, pero no contaban con la astucia del párroco que logró “enderezar el camino del joven”.

La pregunta que le hizo el cura fue ¿estás viniendo obligado a casarte? Y la respuesta fue ¡sí! Acto seguido el padre trata de explicarle al joven que no puede haber matrimonio si está obligado y tratando de salvar el día, comenzó a tratar de generar sonrisas entre los asistentes para que la boda no se saliera de control.

Pero mejor acá te dejamos el video, checa todo lo que puede ocurrir en tan sólo un minuto, puedes pasar de la gloria o las hondo de la pena, con una simple pregunta, que para muchos será algo muy complicado de contestar, ¿te quieres casar?