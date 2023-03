¡La pelea del año! Joven se enfrenta a unos perritos que le querían robar sus tortillas [Video]

Recuerdas cuando en tu casa te mandaban a la tienda para completar la lista del súper que le faltó a tu mamá, ese momento en el que salías corriendo con la mira puesta en la tienda para comprar y regresar a casa, no sin antes enfrentarte a diferentes retos que te ofrece la calle, bueno, justo eso le pasó a un joven que trataba de llegar a su casa cuando le salieron al quite unos perritos.

La historia, como ya se hizo costumbre, la puedes encontrar en TikTok y en sólo segundos nos muestra como un joven que fue a tortillería, a su regreso se tuvo que enfrentar a unos perritos que se le fuera encima, todo para tratar de quitarle sus tortillas.

El usuario que ¡todavía! Se dio tiempo para grabar el encuentro cercano con los caninos es @emiarias12 quien alcanzó a inmortalizar con un clip de 12 segundos su disputa con unos perritos que por lo menos le “pelaron los dientes” de una forma muy agresiva y lo peor de todo, no sabemos en que termina la historia, pero sí los detalles de cómo inicio.

Cabe señalar que en éstas épocas debido al incremento al precio de la tortilla, creemos que cualquiera de nosotros se rifaría un tiro con los perros aunque saliera mordido, con tal de no quedarse con las manos vacías y encima el coraje.

Joven se pelea con unos perros defendiendo sus tortillas

El video alcanzó más de 16 millones de reproducciones, le ha gustado a más de 2 millones de usuarios de TikTok, casi llega a los 12 mil comentarios y los han compartido en más de 70 mil ocasiones.

Entre los comentarios podemos leer “si soy, justamente ahorita me acaba de pasar, mi hijo y yo corrimos jajajaja ni la piedra imaginaria nos hizo el favor” “la piedra imaginaria ya no funciona” “Jaja no sé cómo en ese momento se les ocurre grabar, pero lo agradezco mucho jaja” “les juro que soy yo” “una vez tuve que aventar mi torta y me quedé sin comer” entre muchos más.

En tan sólo 12 segundos puedes ver sin problemas una escena de cualquier película de acción, el video inicia con el texto “Mi mamá ¿por qué tarda tanto sí sólo lo mandé a la tortillería?” y acto seguido puede ver cómo está tratando de alejar a un par de perros que se le fueron encima.

Claro que en cuanto veas el video te darás cuenta que la toma está demasiado movida, pero se alcanza a ver la lucha por las tortillas entre el joven y ese perro agresivo que quería quitarle su paquete, lo logró o no eso lastimosamente no lo sabemos, pero te compartimos la experiencia, ¿te ha pasado?