Sujeto se disfraza de Jesucristo y carga una cruz hecha con ¡cajas de cerveza! Se hizo viral [Video]

Insistimos que la redes sociales nos muestran aspectos de las personas que muchas veces es preferible no saber, con la llegada de los carnavales por el mundo a muchos se les sube la fiesta al grado de caer en situaciones que sólo los exhiben, por ejemplo tenemos el caso de un sujeto que salió a la calle vestido de Jesucristo, obvio previo a la Semana Santa.

La historia que te vamos a platicar se dio en las fiestas del Carnaval de Galicia, varios asistentes al desfile se percataron que al final uno de los participantes estaba perdido y dando de vueltas, pero fue en el momento que vieron de que estaba disfrazado, junto a lo que hacía con el disfraz, que se pusieron a grabarlo.

El clip, uno de varios que se postearon en las redes sociales, alcanzó casó las 2 millones de reproducciones, suma al momento 17 mil 500 me gusta, se ha compartido en casi 17 mil ocasiones y se nutrió con más de 5 mil comentarios, en los que podrás dar cuenta después de que veas el video, no fueron nada amables con el sujeto.

¿Dónde se vio al sujeto disfrazado de Jesucristo?

Como parte de los carnavales algunos de los asistentes suelen disfrazarse y subirse a los carros alegóricos que pasean por diversas partes de la ciudad, pero todo se complica cuando los participantes de pasan de copas para dar paso al ridículo, el cual en la actualidad va a quedar grabado en la memoria de las redes sociales.

Al momento podemos confirmar que todo sucedió en el Carnaval de Galicia, los asistentes que presenciaron el desfile, se tuvieron que “chutar” el baile de un sujeto que caminaba por las calles de la ciudad, disfrazado de Jesucristo, con una cruz hecha con cajas de cerveza y encima tomándose una.

Enseguida las personas que estaban viendo el desfile sacaron sus teléfonos móviles para grabar al sujeto que se paseaba por la calle con su cerveza, muchos se ven impresionados al ver la escena, otros mejor se voltearon y los que sí aguantaron el momento mejor se pusieron a grabarlo para luego subirlo a sus redes sociales.

La escena es de la parte de los relatos donde Jesús va rumbo al monte cargando la cruz, por eso creemos que los usuarios se lanzaron con todo a criticar al sujeto que claramente podemos ver en el video, ya está bastante pasado de cervezas y lo que comenzó como una idea genial, se convirtió en algo de lo que se podría arrepentir a futuro.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en el video dicen lo siguiente “Cuando Dios mande señales no lloren, no tengan miedo” “Dios no puede ser burlado” “La sangre de Cristo tiene poder” “Dice la palabra de Dios, ay de aquellos que se hagan imágenes de mí” “Que Dios tenga misericordia” y la mayoría son así.

Aquí te dejamos el video para que seas tú el que saque conclusiones