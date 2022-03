Esta es la historia que la codiciada moneda de 20 pesos cuenta de Veracruz; ¡se vende hasta en 27 mil pesos!

Es común que haya coleccionistas y numismáticos que pagarían cualquier cantidad por adquirir una brillante moneda, dependiendo de varias cualidades. En esta ocasión te contamos la historia que la codiciada moneda de 20 pesos cuenta de Veracruz; ¡se vende hasta en 27 mil pesos!.

Así es, mediante diversas plataformas digitales de venta como Amazon, Mercado Libre, etc. se ha ofrecido esta hermosa monedita de colección. ¿Has tenido una en tus manos?.

¿Cuál es la historia de la moneda de 20 pesos conmemorativa de Veracruz?





Esta moneda lleva plasmada en sus caras la fundación de Veracruz, misma que data del 22 de abril de 1519, cuando una expedición de España liderada por Hernán Cortés llegó a Chalchihuecan, justo en frente del Islote de San Juan de Ulúa, lugar en el que se asentaron y se fundó la Villa Rica de la Vera Cruz.

Se le nombró así porque en España hay cientos de Villas, y Rica por la gran riqueza que Moctezuma les ofreció cuando llegaron al puerto. Vera quiere decir real o verdadera y Cruz debido a que cuando llegaron era viernes Santo, es decir, se estaba recordando cuando Cristo murió.

El 22 de abril de 1519 (501 años) se fundó Villa Rica de la Vera Cruz, el primer ayuntamiento de América.



4 veces heroica, “La puerta de México al mundo”



Veracruz, el puerto más antiguo del país ❤️ pic.twitter.com/ihDXuVWgdD — песчаник 🌸 (@Sassizavala) April 23, 2020

¿Cómo surgió la Villa Rica de la Vera Cruz?





La Villa Rica de la Vera Cruz surgió de manera inesperada debido al conflicto que Cortés tenía con el grupo velazquista, que apoyaba a Diego Velázquez, gobernador de Cuba.

Cortés decidió establecer un asentamiento que pasaría a convertirse en el primer ayuntamiento de México y América basado en las costumbres españolas para poder romper lazos con y cualquier relación con Diego.

Lo anterior se debe a que Hernán Cortés necesitaba hacer legal sus actos y continuar su expedición estableciendo un ayuntamiento, pues Velázquez le había prohibido hacer conquistas o establecerse en sitios de manera fija, y claramente él quería pasar a la historia como un gran conquistador.

Fue así como la Villa Rica de la Vera Cruz surgió de la pelea entre el grupo velazquista, pues no deseaban contradecir al gobierno de Cuba y comenzaron a retractarse de los planes que tenía Hernán.

Cortés se molestó y al siguiente día les informó que todos los que lo habían acompañado en su expedición se regresarían a Cuba, no obstante, una noche antes, aquellos que lo apoyaban se coordinaron y convencieron a más de unirse y al amanecer seleccionaron a sus alcaldes: Alonso Hernández de Portocarrero y a Francisco de Montejo, también eligieron a sus alguaciles, regidores, tesoreros, y demás representantes, todos partidarios de Cortés.

Así fue como concluyó el desacuerdo y se fundó el primer ayuntamiento de México y América, situación que le permitió a Hernán Cortés quedar libre de cualquier prohibición del mandatario de Cuba, pues ya tenía una autoridad legítima.





La Santa María: The Spaniards continue their journey and reach the coasts of Veracruz where they found the city of Villa Rica de la Vera Cruz. pic.twitter.com/gqmZZz2G9O — Discovery and conquest 🤍 (@DiscoveryandCo2) November 3, 2021

¿Cuáles son los elementos de la moneda de 20 pesos de los 500 años de la Fundación y Puerto de Veracruz?





El Banco de México (Banxico) fue quien acuñó una moneda para festejar los 500 años de la Fundación de Veracruz en 2020, misma que es de curso legal y puede ser usada para comprar cualquier objeto o servicio.

Está elaborada de alpaca y su anillo es bronce y aluminio. Es muy especial y distinta a las demás, puesto que no es redonda, es dodecagonal, es decir, tiene 12 lados.

En su anverso posee el Escudo Nacional y la leyenda de ‘Estados Unidos Mexicanos’, mientras que en el reverso tiene varios elementos que hacen alusión a la fundación de la villa Rica de la Vera Cruz (1519), entre ellos la embarcación de cortés, las olas del mar y el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que hoy en día es el Palacio Municipal.

La moneda conmemorativa por los 500 años de la fundación de Veracruz es de alpaca con un anillo de bronce y aluminio | Foto: Cortesía | Banxico





