¿Conoces el truco del espejo en TikTok? Mujer se hizo viral al tratar de descifrarlo [Video]

En los últimos días usuarios de TikTok han subido videos en los que tratan de explicar porque al poner un objeto en el espejo se puede ver el reflejo desde ciertos puntos y al mover el celular se pierde ese “efecto”, éste fue el caso de una señora que lo llamo un efecto “misterios” y grabó un video tratando de explicarlo, obviamente se hizo viral.

El clip fue compartido por la cuenta @EsdeProfugos y dura 31 segundos, en él se ve a una mujer intrigada por el “truco del espejo”, por lo que trata de razonarlo y para compartirlo con sus seguidores subió el video de su explicación, razón por la cual se hizo viral ya que muchos usuarios la llenaron de críticas.

¿Cómo trató de entender el “truco del espejo” en TiikTok?

En el video puedes ver que la mujer usó una canastilla y un vaso, los cuales puso pegados al espejo y comenzó a grabar en diferentes posiciones, lo cual la dejaba asombrada porque no sabía cómo se lograba obtener el reflejo en el espejo de los objetos que puso enfrente, tema que no sólo la dejo con más dudas, sino que en los segundos que dura el video te das cuenta que no tiene idea de lo que hace.

Muchos la criticaron por no saber la razón por la cual se reflejaba el objeto en el espejo, lanzaron comentarios de asombro, acompañados por burlas y muchos hasta compartieron la explicación científica por la cual existe ese reflejo, lo que no te podemos es si el video es broma o en realidad la persona que lo grabó tenía una duda legitima.

Aquí te dejamos algunos de los comentarios que postearon el video de la cuenta @EsdeProfugos el cual al momento ya alcanzó 6.3 millones de reproducciones, se ha re tuiteado más de 2 mil veces, suma 24 mil me gusta, acá te dejamos algunas de las expresiones de los usuarios que vieron el video.

“Perspectiva le llaman a esa brujería” “Las próximas ingenieras” “Me preocupa muchísimo que estos videos sean reales” “Jajajaja no quiero tirar hate, pero qué está pasando, ya no se si es troleo o genuinamente no saben qué está pasando” “El efecto se llama Educación Básica” entre muchos otros, pero en caso que no tengas idea de los que se trata, nosotros te ayudamos.





¿Cómo se le llama al efecto de ver el reflejo de un objeto en él espejo?

De acuerdo al sitio www.fisic.ch el efecto se llama “Reflexión de la luz” y “es el cambio en la dirección que experimenta un rayo cuando incide sobre una superficie opaca”, además existen dos tipos de reflexión de la luz, la difusa y la especular, pero te dejamos con la llamada ley de la reflexión, justo la que explica qué es lo que ocurre con los objetos y el espejo.

Ley de reflexión

“Establece que el ángulo que forma el rayo incidente con la normal, es igual al ángulo que se forma entre el rayo reflejado y la normal. Cabe mencionar también que la reflexión ocurre en el mismo plano y que la normal siempre es perpendicular a la superficie reflectante”, datos tomados del sitio antes mencionado, en caso que no te haya quedado claro, aquí te dejamos todo el artículo Ley de refelxión.