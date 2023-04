¿Habrá aceptado? Fue infiel a su pareja y la forma como pide perdón se viraliza [Video]

En la época de las redes sociales, dijera el dicho popular, “no hay nada oculto bajo el sol” y menos cuando se trata de una infidelidad, éste fue el caso de una joven que creyó que pidiéndole perdón en público a su ex pareja, luego de engañarlo, serviría de algo, pero lo único que consiguió fue exhibirse y encima terminar bateada, ¡otra vez! Aunque no todo está perdido.

¿Qué harías si tu pareja te engaña y luego te pide perdón? En muchos casos podemos opinar y decir que son tema que no se perdona o que simplemente no te podría pasar, ya que sientes mucha seguridad en tu relación, pero qué harías si pasa, ¿lo perdonarías? En caso que no sepas cómo hacerlo, aquí te dejamos una idea, aunque no fue efectiva.

Todo ocurrió en una terminal de autobuses de Bolivia, y fue grabado por un par de TikToker locales que justo pasaban mientras ocurría la escena, por lo que no fue difícil captar el momento y subirlo a sus redes sociales, en este caso te presentamos el clip que se encuentra en la cuenta de @alejandraapalacioss que cabe mencionar, fue dividido en dos partes.

Al principio te comentamos que no todo estaba perdido, es cierto, entre los dos video se suman más de 7 millones de reproducciones, así que por lo menos alguien gano con esta infidelidad, la cual por lo que vemos estuvo fuerte ya que dicen, la joven, engaño a su pareja con su cuñado, así que podrías asegurar el perdón no será fácil de conseguir.

¿Cómo pidió perdón la joven que le fue infiel a su pareja?

Cabe señalar que el video que Alejandra Palacios a su cuenta de TikTok inicia con el texto “me encontré con ésta escena en el terminal, la chica se humilló en frente de todos pidiéndole perdón a su novio porque la puso los cachos” y así comienza el clip que sólo dura 11 segundos, en su primera parte.

En el primer video, el cual suma al momento 4.6 millones de reproducciones, ves a la joven encontrándose con su expareja y rogándole que la perdonara, hasta se arrodillo suplicando perdón, junto a ella está el detalle que rompió las redes sociales, su amiga con un cartel que dice “perdóname Jaime sólo fue un desliz”.

El video le gusto a más de 100 mil usuarios, fue compartido en casi 4 mil ocasiones y cuenta con casi 10 mil comentarios, de los cuales te presentamos algunos “sólo fue un desliz, huye” “me quedo con la que sostiene el cartel” “te perdono, pero preséntame a tu amiga del cartel…” “Eso no se perdona! Jamás!” entre muchos más.





Ya en el segundo clip nos damos cuenta que el esfuerzo por pedir perdón no funcionó y el joven se aleja de su ahora expareja, dicho clip ya suma 3 millones de reproducciones, le gustó a casi 70 mil usuarios, de los cuales lo han compartido mil 290 al momento y los comentarios han llegado a más de 5 mil opiniones, de las cuales te presentamos las siguientes:

“La que sufre soy yo” “Ah no con el hermano eso no se puede perdonar… cómo vivir así todo el tiempo con esa desconfianza” “Todas mienten, ya no hay en quién confiar” “y todavía chilla” parte de las opiniones, ¿tú qué hubieras hecho? Aquí te dejamos el video.