¿Detienen en Boca del Río a pareja de Yeri Mua? Influencer ya salió en su defensa [Video]

Los polémicas en la carrera de la influencer veracruzana Yeri Mua no cesan, ahora no le tocó el problema directamente a ella, fue a su pareja Naim Darrechi quien supuestamente habría sido arrestado en la zona conurbada Boca del Río, Veracruz, información que no ha sido confirmada, pero existen fotografías que circulan en redes sociales.

Una de las cuentas que publicó las fotografías de la pareja de Yeri Mua y otro joven fue @losturbioos que presentaron un par de fotos en los que se puede ver a los jóvenes en una situación en la que están en problemas ya que están dos oficiales de policía y están esposados y la cara que tienen no es para nada la de una persona que está jugando una broma, pero no sabemos.

Cabe señalar que hasta que no se haga oficial el “arresto” se puede tomar como una posible broma o que en realidad sí los arrestaron y se encuentra en las instalaciones de la policía naval, lo que sí es seguro es que la historia da para más ya que la novia del influencer español, la veracruzana Yeri Mua ya posteó un comentario en sus redes sociales.

Debido al comentario que puedes leer en su cuenta de Twitter, el cual te lo dejamos a continuación, todo se puede tomar a broma ya que dice “Hasta detenidos se ven chulos mis niños” lo que daba a entender que todo parecía una broma, pero cabe señalar que la influencer no publicó la fotografía, aunque todo cambia cuando en su cuenta de Facebook manda otro mensaje.

¿Fue real la detención de Naim Darrechi pareja de Yeri Mua?

Minutos después de los mensajes de Twitter en los que se lo estaba tomando a juego, Yeri Mua posteo otro mensaje, ahora en su Facebook en el cual dice “Les juro que hay una explicación a todo eso” con una carita llorando, acompañado por otro texto que dice “si les cuento la verdad no me funan”, pero recuerden que la veracruzana es famosa por éste tipo de bromas.

Lo que te podemos platicar es que ya circula un video en el que se ve a los influencer en la calle y siendo cuestionados por las autoridades, insistimos aunque todavía no se hace oficial la detención y los motivos, todo gira a que no fue una broma de la influencer, por lo que su pareja y acompañante Diego Gudiño en realidad sí estarían problemas.





#yerimua #papabratz #naimdarrechi @losturbioos Detienen a Naim y diego el día de ayer en veracruz #yerimuaa #naim @yerimuaa @naimtupatron @papabratz @eelgudi ♬ Cupido (Sped Up Version) - TINI





En cuanto a los seguidores, muchos de ellos cuestionan el video o las fotografías y otros, la mayoría fans de Yeri Mua los defienden, el caso es que el tema va a dar para largo y sólo tenemos que esperar a que alguna de las partes den a conocer la historia de los influencer y su encuentro con la ley.









Algunos de los comentario mencionan “es para un video de Diego van a quedar” “es para un video de Diego”, lo que sí puedes echar en la cuenta de Facebook de Yeri Mua es que muchos de sus seguidores quieren saber ¿qué paso? Al grado de contar con 35 mil reacciones, casi 7 mil comentario y se ha compartido 275 ocasiones, aquí te dejamos el video.